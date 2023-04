A háború miatt még értékesebb lett a gyermekáldás Kárpátalján

Tarpai József arra a kérdésre, hogy a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete mivel tudja életben tartani a nagycsaládos közösséget a háború árnyékában, elsőként is úgy fogalmazott, „hála az égnek, nem kell őket életben tartani, mert maguktól is életrevalóak, főleg a kárpátaljai magyar nagycsaládosok, hiszen már sok mindenen keresztül mentek”.

Úgy véli, a családok számára a mélypont a múlt év vége lehetett a folytonos áramszünetekkel, de a nehezén talán már túl vannak. Az ember próbál mindenhez alkalmazkodni, idővel pedig immunissá válik, sajnos a háború borzalmaira is, hogy milyen sok az áldozat – jegyezte meg az egyesületi vezető, aki szerint azért inkább a pozitív, mint sem a negatív dolgokra igyekeznek koncentrálni.

Tarpai József áldásosnak nevezete, hogy a három vagy több gyermeket nevelő édesapák védettséget élveznek, tehát nem sorozzák be őket az ukrán hadseregbe. Ennek köszönhetően az érintett magyar férfiak többség nem is hagyta el Kárpátalját. Megjegyezte, nagycsaládos egyesületük immáron 11 éve működik, és mára közel ezer családot fognak össze, közel nyolcvan településen, akik közül a tavalyi évben 670 család vett részt – egy, akár több alkalommal – valamilyen konkrét programon. Az is látható azonban, hogy sok család – részint nyilván a háborúnak is köszönhetően – vagy elhagyta az országot, vagy egyszerűen távol marad az egyesületi élettől. „De a 670 család, az egy óriási szám” – húzta alá.

Szintén pozitívként értékelte, hogy Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete havonta ülésezik, de még nem volt olyanra példa, sem a háború, sem korábban a pandémia árnyékában, hogy ne lett volna tucatnyi új jelentkezőjük ezek alkalmával. „Úgyhogy hálásak vagyunk, hogy működhetünk, és örülünk neki, ha hozzá tudunk járulni az itteni jobb élethez” – fogalmazott Tarpai József.

Az InfoRádió érdeklődésére azt is elmondta, jelen körülmények ellenére

felértékelődött, még értékesebb lett a nagycsalád lehetősége.

Meglehet azért is, mert a többgyermekes családapák mentesülnek a katonai szolgálat alól és szabadabban mozoghatnak, a gyermeket áldásosnak, Isten ajándékának tartják – emelte ki Tarpai József

Szerinte egyébként más szervezetek az elmúlt egy évben nagyon megfogyatkoztak, tehát sokkal jobban megérezték a háborús helyzetet, és nem igazán mertek rendezvényeket szervezni, illetve nem is nagyon volt kinek. Ezzel szemben a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületénél épp azt érzéki, hogy „lehet és van is kiért”.

Nyitókép: Unsplash.com