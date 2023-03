Jelentős drágulásra számítanak Szlovákiában a pékek. A pékáruk ára átlagosan tíz százalékkal fog emelkedni, mert a pékségek kénytelenek lesznek beépíteni a megemelkedett bérpótlékokat az áraikba. A vaj ára viszont – akárcsak Magyarországon – csökkenőben van. Már több üzletben is 2 euró alatt kapható a termék, holott pár hete még 3-4 eurót is elkértek érte az üzletek.

A szlovákiai pékáruk drágulása mögött most kivételesen nem a globális folyamatok alakulását kell keresni, hanem egy belpolitikai döntés eredménye fogja felnyomni az árakat.

Június elsején ugyanis életbe lép a Munka Törvénykönyvének módosított változata, ami jelentősen megnöveli a pékek bérköltségeit,

s ez természetesen az árakban is megmutatkozik majd – mondta Martin Krajčovič, a Modern Kereskedelem Szlovákiai Szövetségének elnöke. A módosítás értelmében megnő az éjszakai műszak, a hétvégi, továbbá az ünnepnapi munkavégzés után járó pótlék összege.

A Szlovákiai Pékek, Cukrászok és Tésztagyártók Szövetsége is biztosra veszi, hogy nőni fog a kenyér, a kifli és egyéb péktermékek ára. A szövetség elnöke, Milan Lapšanský szerint az említett pótlékok kifizetése biztosan feljebb nyomja majd a pékségek termékeinek árát, hiszen a munkavégzés 80 százalékát főleg éjszaka, szombaton és vasárnap, illetve ünnepnapokon bonyolítják le.

A Szlovák Statisztikai Hivatal januári adatai szerint

egy kilogramm kenyér ára éves szinten 28 százalékkal nőtt.

A 2023-as év első hónapjában egy kiló kenyér átlagos ára 2 euró 17 cent körül mozgott. A drágulás hatására ez az alapvető élelmiszer akár átlagosan 2 euró 40 centbe is kerülhet. A 40 grammos kiflinél még ennél is markánsabb lehet az áremelkedés, darabjáért hamarosan akár 20 centet is elkérhetnek.

A friss kenyérhez passzoló egyik remek kiegészítő, a vaj ára viszont ellenkező irányba mozdult el, és csökkenni kezdett. Néhány szlovákiai üzletben most 40 százalékkal olcsóbban juthatnak hozzá a vásárlók, mint pár héttel korábban, amikor helyenként már a 4 eurót is meghaladta a 250 grammos vaj ára. Márkától függően most nagy árkedvezménnyel kapható az üzletekben. Valahol 1,99 euróért, míg máshol 1,79-ért, de olyan üzletlánc is akad, amely 1,11-ért kínálja. „Pillanatnyilag azzal számolunk, hogy stabilizálódik ez az ár, és ha semmi rendkívüli nem történik, akkor hosszú ideig kitart” – jegyezte meg a Modern Kereskedelem Szlovákiai Szövetségének elnöke.

Jana Holéciová, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara szóvivője ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a vaj árának alakulásában még ingadozás várható, mivel a hidegebb téli hónapok alatt magasabb a tehéntej zsírtartalma, ami automatikusan alacsonyabb árat eredményez, de ez nem biztos, hogy hónapokig így is marad.

Másrészről viszont még mindig jelentősen magasabbak az élelmiszerárak az előző évhez képest. Matej Horňák, a Szlovák Takarékpénztár elemzője szerint az árupiaci fejlemények még néhány hónapon keresztül éreztetik majd a nyomást az élelmiszereket illetően, de ez fokozatosan alábbhagy. A közgazdászok most úgy látják, legalább másfél év kell ahhoz, hogy a drágulás tempója 2-3 százalékosra csökkenjen.

