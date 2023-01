A szlovák külügyminiszter megint beszólt Orbán Viktornak

Ismét éles bírálatot fogalmazott meg a magyar kormánnyal és Orbán Viktor miniszterelnökkel szemben a szlovák diplomáciát tavaly szeptembertől irányító Rastislav Káčer. A korábban a budapesti szlovák nagykövetséget is vezető külügyminiszer az aktuality.sk szlovák hírportálnak nyilatkozva arról beszélt, hogy a saját maga által felállított kritériumok szerint Magyarország nem nyugati típusú demokrácia. Hozzátette, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság többsége is szintén így látja.

Rastislav Káčer arról is beszélt, hogy állandó vihart tapasztal a személyével kapcsolatban Magyarországon.

„Még Soros úr is irigyelheti a magyar médiában való népszerűségemet”

– tette hozzá.

A külügyminiszter akkor fejtette ki a Magyarországgal kapcsolatos véleményét, amikor az orosz dezinformációról kérdezték. Orbán Viktort az orosz propaganda terjesztőjének nevezte. Hozzáfűzte azonban, hogy Szlovákiában is nagy hatással bírnak az emberekre azok a politikusok, akik különböző érdekektől vezérelve népszerűsítik és hirdetik az orosz álláspontot, és elmondta, hogy az orosz álhírekre Szlovákiában sokkal többen vevők, mint a legtöbb európai országban.

A V4-es együttműködésre is kitért, melyről úgy nyilatkozott, hogy a visegrádi országok működését gyakorlati kérdésekben pozitívan értékeli, annak ellenére, hogy Magyarország egyes politikai kérdésekben eltérő álláspontot képvisel.

„Ma a V4 inkább V3+1-re hasonlít, főleg a nagy horderejű politikai témákban”

– mondta Káčer. Menczer Tamás: jobban tenné, ha a saját országával foglalkozna Felszólítjuk Szlovákia külügyminiszterét, Rastislav Kácert, hogy tisztelettel beszéljen a magyarokról! – írta hivatalos Facebook-oldalán Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára. "Ismert, hogy Kácer külügyminiszter csak akkor érzi jól magát, ha rendszeresen minősíthetetlen stílusban beszél a magyar miniszterelnökről. Azonban emlékeztetnünk kell Szlovákia külügyminiszterét arra, hogy Orbán Viktort a magyar emberek rekordtámogatottsággal választották meg, immár egymás után negyedszer. A magyarok döntését még Szlovákia külügyminiszterének is tiszteletben kell tartania" - olvasható a bejegyzésben. Az államtitkár bejegyzésében olvasható, hogy Orbán Viktor békepárti és szankcióellenes, a magyarok a migráció és a koronavírus után a jelenlegi válság kezelését is rá bízták. "Ez az a stabilitás, ami Szlovákiára nem kimondottan jellemző. Kácer külügyminiszter is talán hasznosabban tenné, ha a saját országával foglalkozna, amely folyamatosan kormányválságban van" – írta Menczer Tamás. (MTI)

A szlovák diplomácia vezetőjének bírálatát nem hagyta szó nélkül a szlovák parlamentben a magyar ügyeket aktívan képviselő Gyimesi György kormánypárti képviselő.

„Káčer miniszter egy magyarfóbiás ember, aki minden egyes alkalmat megragad, hogy rugdossa a magyarokat, Magyarországot és Orbán Viktort” – fogalmazott Gyimesi a körkép.sk hírportálnak, hozzátéve, hogy nem fogja támogatni Eduard Heger miniszterelnök kormányát, ha abban helye lesz Rastislav Káčernek is.

