Nincs trükk? Olyanokat ígért a brit kormányfő, "amik amúgy is teljesülnek"

„Na, és a való világban mi a helyzet? 2023-ban nem jár vonat, nem lehet bejutni az orvoshoz, a nővérek élelmiszersegélyből élnek, a mentő nem biztos, hogy kijön. Ön miért jobb, mint az elődei?” – tette fel a kérdést a Sky News Rishi Sunak brit kormányfőnek azt követően, hogy az meghirdette ezévi programját.

Sunakot már eddig is lelkesítő szólamokkal ígérgető, „jófiús” magatartással vádolták. Mostani beszédében

jobban fizető állásokat,

csökkenő államadósságot,

a kórházi várólisták ledolgozását és

a francia partokról csónakon érkező illegális bevándorlók megfékezését

célzó törvényeket ígért. Továbbá – ami nagy derültséget váltott ki a megélhetési válság közepette –, azt akarja, hogy

minden gyerek 18 éves koráig tanuljon matematikát.

Utóbbi hasznos lehet a brit polgároknak, hogy maguk döntsék el, mennyire felelnek meg a valóságnak a különböző kormányok, például az előző, Truss-kabinet vagy a mostani költségvetési számításai.

Az ellenzéki Munkáspárt gyorsan nekiment Sunaknak azzal, hogy olyat ígért, ami „amúgy is történik” és amit elég nehéz lenne nem megvalósítani. Például: a független Felelős Költségvetési Hivatal prognózisa az, hogy az utolsó negyedévben 3,8 százalék lesz az infláció a mostani 11 százalékkal szemben. Vagy: a hivatal szerint az államadósság is csökkenni fog az idén, függetlenül attól, hogy ezt most célként tűzte ki a miniszterelnök. Egy másik hivatal, a Pénzügyi Tanulmányok Intézete pedig azt jósolta, hogy a kórházi várólisták is rövidülnek... mert azok amúgy is hosszabbak télen. Jelenleg a brit lakosság egynyolcada vár nem életmentő kezelésre az egészségi ellátásról szóló horrorsztorik közepette.

KAPCSOLÓDÓ Az angol beteg valójában maga az egészségügy Nemcsak megélhetési válság van Nagy-Britanniában, hanem egészségügyi. Miközben továbbra is hallani sokkoló eseteket...

A Munkáspárt ugyanakkor úgy vélte: a kormány képtelen leállítani az illegális bevándorlókat, vagy pedig jogsértő módon lép fel a menedékkérőkkel szemben. A gazdaság pedig nem fog növekedni.

A BBC már inkább szkeptikus volt azzal kapcsolatban, hogy mennyire tudja megvalósítani ígéreteit Sunak. Elemzése szerint nehéz lesz beindítani a gazdasági növekedést és csökkenteni a kórházi várólistákat – de utóbbiak esetében Sunak nem is mondott konkrét határidőt. A csónakokon érkező leállított illegális migránsok és az elbírált menedékkérelmek számával kapcsolatban sem volt hajlandó konkrét célszámokat mondani – tette hozzá a médium elemzése.

Visszatérve a kérdésre, hogy mennyire van köze a realitáshoz az ígéreteknek, és hogy miért higgye el a közvélemény, hogy ő más lesz, mint az elődei, Sunak azt válaszolta: ítéljék meg őt a pandémia alatti pénzügyminiszteri teljesítménye és mostani öt ígérete alapján, és azt állította: ő nem trükközik.

Nyitókép: MTI/AP/Frank Augstein