Friss részletek az oroszországi iskolai vérengzésről

Hétfő délután 13 volt az izsevszki 88-as számú iskolában történt vérengzés halottainak a száma – az áldozatok között hét gyerek volt. További 21 ember megsebesült, közülük 14 a gyerek. Az egyik túlélő sebesült diák elmondta, hogy a lövöldözés az első óra idején kezdődött. Ő az igazgatói irodába menekült, és azonnal jelentette a támadást.

„A földszinten voltam. A bűnöző a főbejáraton át érkezett és mindenkire lőtt, akit látott. Ezek után futottam az igazgatóiba” – idézte szavait a Lenta.ru portál.

A fegyveres a bejáratnál agyonlőtte az egyik biztonsági őrt, és így jutott be. Az orosz belügyminisztérium közlése szerint a támadó öngyilkosságot követett el és ezt erősítette meg az orosz nyomozóbizottság is. A tévé bemutatott egy képet egy vértócsában fekvő fekete ruhás férfiről, akinek az arcát eltakarták.

A hatóságok elég gyorsan megállapították és kiadták a támadó nevét, akit az 1988-ban született Artyom Kazancevként azonosítottak – ő korábban az iskola tanulója volt. A nyomozók szerint fekete pólót viselt, rajta náci jelképekkel.

Egy parlamenti képviselő azt állította, hogy Kazancevnél két pisztoly volt és „harctéri lőszert” használt.

Megszólalt Alekszander Brecsalov, az Orosz Föderáció részét képező Udmurtia vezetője is, aki szerint a támadó egy második biztonsági őrt is megölt és azt is állította, hogy Kazancevet nyilvántartották egy helyi idegosztályon. Az nem világos, hogyan jutott fegyverhez. A hatóságok háromnapos gyászt hirdettek az Udmurt Köztársaságban.

A sors keserű iróniája, hogy Izsevszk a fegyveriparáról – és különösen az itt tervezett Kalasnyikov géppisztolyról híres. Putyin elnök a szóvivője szavai szerint „mély gyászát fejezte ki”, és pszichológusokat és orvosokat küldött a helyszínre.

Az eset némiképp elterelte a figyelmet az ukrajnai háború miatt Putyin által elrendelt mozgósításról, aminek nyomán több ezer hadköteles korú férfi menekült el és próbál menekülni az országból.

A hatóságok hétfőn elismerték, hogy „hibákat is elkövettek” a behívók kiosztásánál – azaz nem csak katonai tapasztalattal bíró tartalékosok kaptak belőlük. Szemtanúk szerint nem csak hanyagságról volt szó, mert az őrizetbe vett háborúellenes tiltakozók is kaptak belőlük.

Közben a sorozással kapcsolatos feszültséget mutatja, hogy meglőttek egy tobozótisztet a szibériai Irkutszk régió Uszt-Ilim városában. A hatóságok szerint a tiszt az életéért küzd. A támadással vádolt férfi anyja azt mondta egy helyi portálnak, hogy fia nagyon dühös volt, mert egy nem tartalékos barátja is behívót kapott.

Szemtanúk szerint a fiatalember egy lefűrészelt csövű puskával rontott be a toborzóirodába, és azt kiabálta: „senki sem megy sehová”, mielőtt lövöldözni kezdett. Ezenkívül Oroszország-szerte 20 toborzóirodát gyújtottak fel, az észak-kaukázusi Dagesztánban pedig több ezren tüntettek – jelentették független orosz médiumok.

Rjazany városban egy férfi feljújtotta magát egy buszállomáson miután azt mondta: nem akart Ukrajnában harcolni.

Nyitókép: MTI/AP