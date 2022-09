Egyelőre nem tudni, hogy miért kezdett el lövöldözni valaki egy oroszországi iskolában. A gyilkos magával is végzett, de előtt több tucat embert megsebesített. Közülük legalább hatan meghaltak - írja a BBC.

Az intézményben 1000 diák és 80 tanár tartózkodott. A fegyveresnél 2 pisztoly volt a TASSZ információja alapján.

⚡️#Russian Telegram channels report that the gunman who attacked the school shot himself. The number of injured children has risen to 9. pic.twitter.com/2BTCcNuYk6 — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022



Az eset Izsevszk városában, Oroszország európai részén, az Uráltól nyugatra történt. A 650 ezres város amúgy nehézipari és hadiipari központ és Tatabánya testvérvárosa - a Wikipédia szerint.

?#UPDATE: Footage of children fleeing after at least 6 killed and more than 20 wounded after a school shooting in #Izhevsk, #Russia moments ago.pic.twitter.com/0ghZk1gFfN — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) September 26, 2022

Az iskola maga a központi kormányépület közelében található.

Egy meglőtt férfi:

The Investigative Committee of the #Russian Federation reports that nine people were killed in the school shooting in #Izhevsk - 5 schoolchildren, 2 guards and 2 teachers. pic.twitter.com/11s9PqLUuL — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022

Az Indexen olvasható, hogy az Irkutszki régióban található Uszt-Ilimszk városában egy férfi tüzet nyitott az egyik helyi sorozási irodában. A Tajgainfo, híre szerint a sorozóbizottság vezetője belehalt a lövöldözésbe, de ezt később azt jelentették, hogy a férfi mégis túlélte a támadást.

