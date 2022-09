A cseheknél és a szlovákoknál is maradt felesleges vakcina

Vlastimil Válek cseh egészségügyi miniszter elmondta, hogy a felhasznált hétmilliárd korona értékű védőoltás 17 millió adag vakcinát jelent, melyet az ország összesen kilenc egészségbiztosító társasága fizetett ki. A többi – még fel nem használt védőoltás – árát az állam térítette meg. Számszerűsítve ez mintegy 33 millió vakcinát jelent.

További 1,5 milliárd koronát kellett kifizetnie az államnak a különféle kiegészítőkre és fel nem használt gyógyszerekre, amelyeket a kormány rendelete alapján a kórházaknak kellett beszerezniük.

A cseh egészségügyi minisztérium közben jelezte, hogy már érdeklődik a Pfizer cég új, módosított vakcinái iránt is. Az Európai Gyógyszerügynökségnek ezeket az elkövetkező napokban kellene jóváhagynia. Petr Fiala kormánya 3,5 millió adagot rendelt ezekből, amelyeket 2022 végéig kell leszállítani. A szaktárca vezetője szerint a koronavírus új mutációi sokkal veszélyesebbek, mint a korábbi variánsok.

Roman Prymula korábbi egészségügyi miniszter, akinek a saját maga által megalkotott járványellenes intézkedések megsértéséért kellett távoznia tisztségéből, bírálta a vakcinavásárlás európai uniós szabályait. „Az Európai Unió elfogadta azt a hihetetlen mechanizmust, hogy

ha egymillió vakcinát akartunk kapni időben, akkor ötmilliót kellett rendelnünk.

Ez a gyakorlat az egész világon elterjedt, és szerintem rendkívül inkorrekt volt” – hangsúlyozta a korábbi miniszter.

Csehországban a koronavírus-járvány mintegy két és fél évvel ezelőtti kitörése óta 41 ezer ember halt meg a betegség szövődményeiben. Országos szintű kötelező járványellenes védőintézkedések jelenleg nincsenek érvényben. Az egészségügyi minisztérium és a szakértők azonban azt ajánlják a lakosságnak, hogy a kórházak, valamint az egészségügyi intézetek és idősotthonok látogatásakor viseljenek védőmaszkot.

Csehországban jelenleg mintegy 700 személyt ápolnak a kórházakban.

Szlovákiában ennél kevesebben, körülbelül 500-an szorulnak orvosi ellátásra, ám akárcsak a cseheknél, itt is volt olyan vakcina, melyet nem használtak fel, sőt ezeknek már a szavatossági ideje is lejárt. Az egészségügyi tárca több mint 180 ezer ilyen védőoltásról tud, melyeket a Moderna cégtől vásárolt az ország. A minisztérium szerint ez a mennyiség az összes beszállított vakcina 1,6 százaléka, mivel megközelítőleg 11,8 millió adag védőoltás érkezett Szlovákiába. Augusztus második felére egyébként mintegy 25 ezer csomag Paxlovid gyógyszer is felhalmozódott, amely szintén a betegség gyógyítására hivatott. A minisztérium jelezte, hogy egy mobil mintavételi ponton végzett pozitív antigénteszt is elég lesz a gyógyszer felírásához.

Nyitókép: MTI/Varga György