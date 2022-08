Fecskében feszítő orosz turisták segítik az ukrán hadsereget

Azóta, hogy Oroszország saját maga szerint visszavette, a külvilág szerint pedig annektálta 2014-ben a Krímet, a festői félszigetre megindult az orosz turisták áradata. Bár a nyugati szankciós rezsim miatt már a mostani háború előtt sem tudták használni bank- és hitelkártyáikat, kárpótolta őket a térség szépsége, amit már egy német tévécsatorna dokumentumfilmje is megörökített.

Most pedig egyes, az otthoniak előtti hencegésre alkalmas képekre vadászó turisták akaratlanul is az ellenségeiket, mármint a félsziget visszaszerzésére vágyó ukránokat segítik. A Krímbe látogató, fürdőruhás turisták ugyanis a strandok közelébe telepített rakétavédelmi rendszerek előtt készült fotóikat töltögetik fel az Oroszországban még működő hazai közösségi médiára, ami „kincsesbánya” az ukrán katonai hírszerzés számára.

Az ukrán védelmi minisztérium szerint ezekkel ugyanis segítenek meghatározni a rakéták pozícióit.

Maybe we are being too hard on russian tourists… Sometimes they can be really helpful. Like this man taking pictures at russian air defense positions near Yevpatoria, in occupied Crimea. Thank you and keep up the good work! pic.twitter.com/bj5oEyXU0H — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 22, 2022