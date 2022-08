A teherhajókat sem merik megrakni az alacsony vízállás miatt

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint a napi vízhozam a hosszú távon mért minimumra csökkent a Duna szlovákiai szakaszán. A Paraméter hírportál számolt be róla, hogy 2022 első felében a bősi vízerőmű napi villamosenergia-termelése harminc százalékkal maradt el a tízéves átlagtól. A vízügyi szakértők szerint az adatok már közelítenek a történelmi mélyponthoz, tekintve, hogy most még rosszabb a helyzet,

a termelés alig fele a sok éves átlagnak.

A különbség a tavalyi évhez képest valamivel enyhébb volt. Az aszály miatt 15 százalékkal csökkent a termelés a bősi vízierőműben 2022 januárjától júliusáig az előző év azonos időszakához képest, erősítette meg a Vízgazdálkodási Építővállalat. Az állami vízügyisek számításai szerint a vártnál kevesebb áramot termelnek majd az egész évben, ami negatív hatással lesz a társaságra nézve. Bősön nemcsak kevesebb áramot fognak termelni, hanem az állami erőműveknek meg kell vásárolniuk a kieső különbözetet, hogy teljesíthessék szerződéses kötelezettségeiket. Ezt az áramot azonban nagyon drágán lehet beszerezni: a tőzsdéken jelenleg egy megawattórát a tavalyi ár hatszorosáért adják.

A rendkívül alacsony vízállás miatt a nyersanyagok és egyéb más áruk szállítása is bonyolultabbá vált. Stanislav Blaško, a Szlovák Hajózási Vállalat kereskedelmi igazgatóhelyettese elmondta, hogy a társaság hajói már nem úsznak fel a német kikötőkbe. A szárazság és vízhiány kiváltotta helyzet gyakorlatilag az összes nagy alapanyag-feldolgozót és termelőt, valamint a szállítókat is érinti. Az igazgatóhelyettes szerint az alacsony vízszint nemcsak azért jelent problémát, mert a folyók egyes szakaszokon teljesen járhatatlanok lennének, hanem azért is, mert ilyen feltételek mellett olykor csak az áruk felét tudják felvenni, mint normális esetben. A fuvarozók számára ez a bevételek megfelezését jelenti, magasabb költségek mellett.

Az alacsony vízállás következményeit már a Mol szlovákiai leányvállalata, a Slovnaft is megérezte,

melyik cég hajón szállítja olajtermékeinek egy részét Ausztriába. Ha romlana a helyzet, a pozsonyi olajfinomító szárazföldön szállítaná a termékeit, ami viszont sokkal kevésbé hatékony. Egy teherhajó megközelítőleg 110 kamion szállítására képes.

A rendkívül alacsony vízszint miatt a napokban egy hajóroncs is előbukkant a Duna egyik mellékágából Vámosszabadi határában. A roncs eredetére még nem derült fény, feltételezhetőleg egy elsüllyedt szovjet hajóról van szó, amely most vonzza az érdeklődőket a szlovák–magyar határszakaszon. A Duna vízszintje itt annyira alacsony, hogy a látogatók száraz lábbal be tudnak sétálni szinte a folyómeder közepéig.

Nyitókép: U. J. Alexander/Getty Images