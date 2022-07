Egy amerikai szakértő szerint az orosz elnök változatlanul arra törekszik, hogy behódoltassa az ukránokat. Fiona Hill, aki a Trump-kormányzat idején az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács vezető Oroszország-szakértője volt, úgy vélekedett, hogy Vlagyimir Putyin céljai semmit sem változtak a háború kitörése óta.

Ezt a megállapítást támasztja alá az orosz külügyminszter tévés nyialtkozata is. Szergej Lavrov ugyanis arról beszélt, hogy Moszkva mindenképpen ütköző övezeteket akar létrehozni a határai mentén. Erre főleg most van nagy szükség - érvelt Szergej Lavrov -, mert a Nyugat már nagy hatótávolságú rakéta sorozatvetőkkel is ellátja Ukrajnát. A moszkvai külügyér nyilván az amerikai HIMARS rendszerre gondolt, amely rakétáival képes 32-92 kilométeres mélységben is prcíziós csapásokat mérni. A moszkvai vezetés attól tart, hogy az ukránok ezekkel a fegyverekkel már akár közvetlenül is támadhatnak oroszországi célpontokat.

Egyébként ez volt a legfőbb oka is annak, hogy az Egyesült Államok sokáig halogatta a HIMARS rendszer átadását az ukránoknak. Végül a kelet-ukrajnai hadihelyzet gyors romlása miatt változott az amerikai vezetés álláspontja. De az ukrán haderő továbbra sem kaphatja meg a HIMARS-ből indítható, ATACMS rakétákat, amelyek hatótávolsága eléri a 300 kilométert.

A Lockheed Martin vállalat által kifejlesztett HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) elnevezésű rakéta sorozatvető szakértők szerint kategóriája legjobbja a világon. Nemcsak hatótávolságban múlja felül a rivális orosz sorozatvetőket, hanem abban is, hogy rekétái hihetetlenül pontosan találnak célba, így preciziós csapásmérésre is alkalmas.

A fegyver iránt a Magyar Honvdéség is érdeklődik. Lengyelország pedig bejelentette, hogy 500 darab HIMARS rakétasorozat vetőt akar beszerezni, méghozzá a 300 kilométeres hatótávolságú ATACMS rakétákkal együtt.

Nyitókép: MTI/AP/Bernat Armangue