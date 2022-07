Szorosabbra fűzte védelmi együttműködését Csehország és Szlovákia

Jaroslav Naď szlovák védelmi miniszter június közepén azzal a kéréssel érkezett a cseh fővárosba, hogy Csehország vállalja át a szlovák légtér védelmét, mert Szlovákia az elavult technika miatt erre egyedül nem képes, az F16-os amerikai vadászgépek érkezése pedig optimista számítások szerint is 12-14 hónapot késik.

Petr Fiala cseh miniszterelnök vasárnap a cseh televízió politikai vitaműsorában jelentette be, hogy Prága szeptember 1-jétől eleget tesz a szlovák kérésnek, és vadászgépeivel egészen addig fogja védeni a szlovák légteret, amíg meg nem érkeznek az F16-osok Szlovákiába. „Szerintem ez egy szép példája annak a védelmi együttműködésnek és kölcsönös bizalomnak, ami a két ország közt létezik. Addig segítünk Szlovákiának, amíg erre szüksége van” – fogalmazott a cseh kormányfő.

Eduard Heger szlovák miniszterelnök – aki szintén a tévéműsor vendége volt – köszönetet mondott Csehországnak a segítségért, és nagyra értékelte, hogy a szomszédos állam katonákat küldött Szlovákia keleti határainak védelmére. „Nagyon hálás vagyok azért, hogy államaink nem csak történelmileg állnak közel egymáshoz, hanem a jelenben is működik az együttműködés és kölcsönös segítségnyújtás. Ezt bizonyítja Csehország ezen lépése is. Elsőként küldtek katonákat Szlovákiába az ukrajnai háború kitörését követően, s most a légterünk védelmében is számíthatunk rájuk” – mondta Eduard Heger szlovák miniszterelnök.

A hétvégén Miloš Zeman cseh köztársasági elnök is szerepelt egy politikai tévéműsorban. Az államfő a CNN Prima News kereskedelmi hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, egyetért azzal, hogy Csehországnak továbbra is fegyverszállításokkal kell segítenie Ukrajnát, és azzal is, hogy a csehek bekapcsolódjanak az ukrán katonák kiképzésébe. „Ha nem lenne az Ukrajna elleni orosz agresszió, akkor nem értenék ezzel egyet, most azonban más a helyzet” – jelentette ki Zeman az ukrán katonák cseh kiképzésével kapcsolatban.

Jana Černochová cseh védelmi miniszter a múlt héten közölte, hogy ebben a témában intenzív tárgyalások folynak a felek között. Szerinte jelenleg mérlegelés tárgya, hogy konkrétan milyen kiképzésről legyen szó.

Miloš Zeman megerősítette, hogy támogatja az Oroszország elleni összes büntetőintézkedést, holott korábban ellenezte azokat. A gazdasági szankciókról a cseh államfő úgy vélte, hogy Oroszországot legnagyobb mértékben a nemzetközi bankrendszerből való kizárás érinti. Az orosz politikusok nyugati utazásait érintő korlátozások viszont a cseh elnök szerint „komikusak”, mert nincs semmiféle hatásuk a gazdaságra, s csak a lakosság hangulatára lehetnek hatással. Miloš Zeman úgy véli, hogy az orosz-ukrán háború elhúzódására kell számítani, s mindkét oldalon számolni kell az áldozatok számának növekedésével. Mérlegelését szomorúnak, de racionálisnak nevezte.

Nyitókép: Thiradech/Getty Images