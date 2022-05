Prága szigorít az ukrajnai menekültek befogadásának szabályain

Vít Rakušan cseh belügyminiszter szerint a törvénymódosításra azért van szükség, hogy elejét vegyék a prágai főpályaudvaron kialakult helyzetnek, ahol hetek óta nehéz körülmények között továbbra is többszáz ukrajnai menekült – részben magyar útlevéllel is rendelkező kárpátaljai roma – tartózkodik. A cseh belügyminiszter szerint az Európai Unión belül nekik Magyarországon van jogosultságuk segélyre. Nikola Targos, a Romodrom civil szervezet vezetője szerint a pályaudvaron veszteglő menekültek legfeljebb ötödének van magyar útlevele, s nem a többségnek, ahogy azt néhány politikus vagy újság terjeszti.

A lex Ukrajna értélmében a jövőben a háború sújtotta Ukrajnából Csehországba menekülteknek az eddigi egy hónap helyett két hónap állna rendelkezésükre ideiglenes speciális tartózkodási engedélyük elintézésére, másrészt tartózkodási helyük megváltoztatását az eddigi 15 nap helyett már három napon belül kötelesek lennének jelenteni a hatóságoknak. A felnőttek eddigi egész éves egészségbiztosítása ezentúl csak fél évig lenne érvényes, hogy ösztönözzék őket a munkavállalásra. Eddig mintegy 50 ezer ukrán menekült kapott állást Csehországban. A belügyminiszter kifejtette, a jövőben azt is ellenőrizni fogják, kaptak-e az ukrán menekültek olyan pecsétet az útlevelükbe, ami igazolja, hogy beléptek a schengeni övezetbe. Azok a menekültek, akik a szállásukon ellátást is kapnak, ezután már nem igényelhetik a havi ötezer koronás – mintegy 80 ezer forintos – humanitárius segélyt.

A kedden ismertetett adatok szerint a belügyminisztérium eddig mintegy 345 ezer speciális vízumot állított ki. Ez a vízum egyéves tartózkodásra nyújt lehetőséget, továbbá munkavállalásra, egészségügyi ellátásra, szociális támogatásra és az oktatási rendszer igénybevételére jogosítja fel az Ukrajnából érkező menekülteket. A tárca becslése szerint Csehországban jelenleg több mint 200 ezer ukrán menekült tartózkodik. Pontos adattal azért nem tud szolgálni a belügy, mert Csehország nem tartozik a schengeni övezet határországai közé. Becslések szerint a menekültek közül mintegy 140 ezren részben visszatértek Ukrajnába, részben más országba távoztak.

Jana Černochová cseh védelmi miniszter közben azt is bejelentette, hogy Csehország 15 Leopard típusú harckocsit kap Németországtól, amiért intenzíven segíti Ukrajnát fegyverekkel és hadianyagokkal. Jakub Fajnor, a védelmi tárca szóvivője ezt azzal egészítette ki, hogy a Leopard 2A4 típusú tankokat Csehország már az idén megkaphatná, később a korszerűsítésükkel is számolnak. A régebbi harckocsikhoz a németek lőszert és pótalkatrészeket is szállítanak. A harckocsivezetők kiképzése a német gépeken még ebben az évben megkezdődik. A fegyverüzletről e hónap elején állapodott meg Petr Fiala cseh kormányfő és Olaf Scholz német kancellár. Csehország azt szeretné, ha Németország a fegyvergyártásban is Prága kulcsfontosságú partnerévé válna.

