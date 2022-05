Szlovákia három év haladékot kér, hogy felkészüljön az olajembargóra

Az európai uniós képviselők tapssal fogadták az Európai Bizottság elnökének arra irányuló bejelentését, hogy az Oroszországot sújtó hatodik szankciós csomag részeként javaslatot tesz az Oroszországból származó kőolaj importjának fokozatos tilalmára. Ursula von der Leyen leszögezte, hogy az olajembargó nem könnyű lépés, nagyon nehéz leszakadni Moszkváról, de ezt meg kell tennie az Európai Uniónak.

A jelenlegi szerződések alapján Szlovákiának és Magyarországnak 2023-ig van ideje felzárkózni, és eddig vásárolhat orosz olajat. Brüsszel az engedményt annak érdekében tette, hogy meggyőzze az orosz olajtól függő két országot, ne vétózza meg a terveket. Szlovákia három évet kér, hogy felkészüljön az olajembargóra.

A bejelentést és a tapsot követően bíráló megjegyzések is elhangzottak az Európai Parlamentben. A képviselőknek különösen az nem tetszett, hogy az orosz olajimportra vonatkozó embargó csak az év végén léphet életbe. Szlovákia és Magyarország pedig kivételt kap a tilalom alól. Vladimír Bilčík néppárti képviselő sem tartja szerencsésnek a kivételeket. „Minél hosszasabban mérlegeljük a leszakadást ezekről az energiaforrásokról, annál nagyobb mértékben növekednek a hosszú távú kiadásaink, melyek mindnyájunkat érintenek, mert a Putyin-rezsim kezében az energiaforrás fegyvert jelent, melyet felhasznált már a múltban, felhasznál most és a jövőben is fel fog használni” – vélekedett az Európai Parlament szlovák képviselője.

Ivan Štefanec szlovák kereszténydemokrata EP-képviselő szerint sincs semmilyen kivételnek helye ebben a témában. „Ezt a gazdasági miniszterünknek is meg kellene értenie. Ma sokkal többről beszélünk, mint az olajszállító lecseréléséről. Itt a demokrácia és a szabadság védelme a tét, amelyek sokkal nagyobb értéket képviselnek, mint bármilyen üzleti érdek” – fogalmazott az Európai Parlament Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságának tagja.

Richard Sulík szlovák gazdasági miniszter kijelentette, Szlovákia egyetért ugyan az Oroszország ellen irányuló uniós szankciókkal, beleértve a kőolajra vonatkozókat is, de az egyévnyi türelmi idő kevés. A tárcavezető közölte, Szlovákia egyetlen kőolajfinomítója, a Mol csoporthoz tartozó Slovnaft nem tud egyik napról a másikra az orosz kőolajról másra áttérni, mivel nehéz orosz olajat dolgoz fel. A teljes csere előkészítése több évet vesz igénybe, ezért a miniszter a türelmi idő meghosszabbítását szeretné. A jövő év elejétől számítva legalább három évre lenne szüksége Szlovákiának ahhoz, hogy ne érintse túlságosan fájdalmasan az orosz kőolajimport leállítása.

Oroszország az Európai Unió kőolajimportjának 25 százalékát adja, de ez az arány tagállamonként igen eltérő. Míg például Belgiumban az orosz olaj aránya 8 százalék körül mozog, Szlovákia 100 százalékban függ Oroszországtól. A szlovák gazdasági miniszter hozzátette, európai partnereik is egyetértenek a hosszabbítással, csupán annak mértékében van köztük vita. Csehország akkor támogatja a tilalmat, ha néhány évnyi halasztást kap Csehország kész támogatni az orosz kőolaj behozatalának a betiltását az Európai Unióba, ha ennek végrehajtásában megfelelő halasztást kap - jelentette ki Petr Fiala cseh kormányfő a szerdai kormányülés utáni sajtótájékoztatón Prágában. Csehországnak két, esetleg három év halasztásra van szüksége, amíg megnövelnék azon vezetékek kapacitását, amelyeken keresztül máshonnan érkezne a kőolaj az országba. "Ezen feltételek teljesítése mellett Csehország kész támogatni a hatodik európai uniós szankciócsomagot" - szögezte le a cseh miniszterelnök."Támogatjuk az Oroszország elleni legkeményebb szankciókat, ez az álláspontunk nem változik. A kezdetektől fogva azt is állítjuk, hogy a szankciók nem árthatnak többet a cseh állampolgároknak, mint az Oroszországi Föderációnak" - hangsúlyozta miniszterelnök újságírók előtt. (MTI)

