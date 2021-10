Milliókat kaszált életműve eladásával Tina Turner

Simply The Best – ez a Tina Turner sláger is immár BMG lemezkiadó tulajdona. Hogy valóban a legjobb üzletet kötötte-e meg a – hihetetlen, de már 81 éves énekes – a zenék, képmások és belőlük készült termékek jogának eladásával, az majd később derül ki.

A 60 éves pályafutást felölelő katalógus részeként a BMG olyan dalokra is rátette a kezét, mint a Private Dancer és a What’s Love Got To Do With It – de hogy mennyiért, azt nem hozták nyilvánosságra.

Ágazati források viszont 50 millió dollárra becsülik az összeget.

A Bertelsmann médiakonglomerátumhoz tartozó BMG, amely az RTL páneurópai műsorszolgáltató és a Penguin Random House kiadó tulajdonosa is, birtokolja vagy képviseli Mick Jagger, Keith Richards, John Lennon, Ringo Starr, Mick Fleetwood, az Iron Maiden, Kurt Cobain és David Bowie műveinek jogait.

"Tina Turner zenei útja szó szerint emberek százmillióit inspirálta világszerte és még mindig eljut újabb közönségehez" - mondta Hartwig Masuch, a BMG vezérigazgatója.

„Megtiszteltetés számunkra, hogy elvállalhattuk Tina Turner zenei és kereskedelmi érdekeltségeinek kezelését."... no, meg persze jó kis bevétel is.

Turner arra utalt, biztos benne, hogy a zenéje "megbízható kezekben van".

Illeszkedik a trendbe: az idősödő sztárok stabil bevételt akarnak

Az énekes előtt már több nagy művész kötött olyan megállapodást, amely biztos bevételhez juttattja a streaming-korszakban. Példaként említhetjük Bob Dylan és a Universal Music 300 millió dolláros megállapodását, valamint Neil Young és a Hipgnosis zenei cég közötti alkut.

Decemberben a country legenda Dolly Parton, akinek hatalmas értékű dalportfóliója többek között az I Will Always Love You és a 9 to 5 című dalokat tartalmazza, azt mondta, hogy "üzleti okokból, vagyontervezés és családi dolgok miatt" fontolgatja 3000 dalának eladását.

A konstruckió lényege: a biztos bevételre hajtó idősödő zenészek garantált pénzhez jutnak, a cégek pedig az örökzöldekre továbbra is éhes közönség jóvoltából bezsebelik a jogdíjakat, minden egyes alkalommal, amikor egy-egy számot lejátszanak, eladnak, vagy egy mozifilm betétdalai közé válogatnak.

Azután szárnyalt fel a karrierje, miután szóló pályára lépett

Tina Anna Mae Bullockként született Tennessee-ben, és 18 évesen lett Ike Turner háttérénekese. Két éven belül már duettben léptek fel és 1962-ben össze is házasodtak. A kapcsolat viharos volt. Az erőszakoskodó Ike végül válást kezdeményezett.

Turner szólókarrierje viszont annyira felívelt, hogy öt platinalemezt tudhat magáénak.

Tina előtt és Dylan után a Blondie, Shakira és a Fleetwood Mac-ből ismert Stevie Nicks is pénzzé tette katalógusát és úgy tűnik, a pandémia felgyorsította a trendet: David Crosby rocklegenda azt mondta, hogy márciusban kénytelen volt eladni dalait egy csoportnak, mert "lehetetlenné váltak az élő fellépések".

"Nem tudok dolgozni... és a streaming ellopta a lemezpénzemet" - magyarázta.

"Családom és jelzáloghitelem van, gondoskodnom kell róluk, és ez az egyetlen lehetőségem"- tette hozzá.

Nyitókép: Tina Turner amerikai énekesnő a Tina című musical hamburgi premierjén 2019. március 3-án. MTI/EPA/David Hecker