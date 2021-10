Rossz számlaszámot adott meg néhány vakcinalottó-nyertes

Szlovákiában két hónappal ezelőtt, augusztus 1-jén indították útjára azt a lottójátékot, amely az oltási hajlandóság növelését hivatott szolgálni az országban. A legmagasabb nyeremény százezer euró – azaz közel 36 millió forint –, de tízezer, ezer és százeurós nyeremények is vannak, melyek kifizetésére a kormány együttvéve mintegy tízmillió eurót fordít. A kisorsolt szerencséseknek már megkezdte a pénzügyminisztérium a nyeremény kifizetését, de mintegy hatszáz esetben ez technikai okok miatt nem történt meg.

Nagyjából ennyien voltak ugyanis azok, akik téves számlaszámot adtak meg, s még nem jutott el hozzájuk a nyeremény. A pénzügyminisztérium ígéri, felveszi velük a kapcsolatot, hogy minél hamarabb kifizethesse a nyereményösszeget. „A sok hibásan megadott adat miatt ellenőrizzük a tízezres és százezres nyeremények tulajdonosainak adatait. Ezeket a nyereményeket egyszerre fizetjük ki az ezereurós nyereményekkel” – közölte a tárca. E hét szerdáig kifizették az összes, múlt hétig kisorsolt százeurós nyereményt, ha helyesen volt megadva a bankszámlaszám.

A nyereményeket 60 napon belül fizetik ki, de nem a nyertesek nyilvánosságra hozásának napjától, hanem attól a naptól számítva, amikor a minisztérium befejezi a nyertes adatainak ellenőrzését. A minisztérium SMS-ben és e-mailben küld igazolást a nyerteseknek arról, hogy kisorsolták őket. Szintén SMS-ben érkezik az értesítés, ha hirtelen romlik a járványhelyzet és új intézkedések lépnek életbe az országban, de ezek kiküldése már a Közegészségügyi Hivatal feladata. A fontos rendelkezésekről és a komolyabb változásokról szóló tájékoztatás célja a lakosság védelme.

Ezek közé az információk közé tartozik az is, hogy a napokban megkezdődhet a Covid-19 elleni vakcina harmadik dózisának beadása Szlovákiában. Ezt főleg

azoknak ajánlják, akiknek gyengébb az immunrendszerük,

közölte az egészségügyi minisztérium gyermekgyógyászati szakértője. Elena Prokopová szerint ahhoz, hogy valaki felvehesse a harmadik dózist, szakorvosi vagy háziorvosi beutalóra lesz szükség. Az érdeklődők bármelyik oltóközpontban megkaphatják az oltást, ahol ellenőrizni fogják, hogy megfelelnek-e a követelményeknek. Az egészségügyi tárca aktuális iránymutatása értelmében a harmadik dózist felvehetik azok is, akiket korábban vektor alapú, és azok is, akiket mRNS vakcinával oltottak be.

A minisztérium azt javasolja, hogy a harmadik dózis beadása során élvezzenek előnyt az egészségügyi dolgozók, a veszélyeztetett betegek, azaz például a daganatos betegséggel küzdők, a transzplantáció utáni páciensek, a reumás ízületi gyulladásban szenvedő betegek, illetve a szociális intézetek ügyfelei és alkalmazottai, a tanárok és iskolai alkalmazottak, valamint a 60 évnél idősebb betegek. A sorrend menet közben, szükség esetén változhat.

Nyitókép: Unsplash.com