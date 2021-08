Az egészségügy összeomlásától tartanak Szlovákiában

A Szlovák Állami Számvevőszék nemrég egy átfogó felmérést készített az egészségügyben uralkodó munkaerőhiányról. A kutatás ezúttal főként a nővérekre, ápolókra, mentősökre és egészségügyi asszisztensekre fókuszált, és igyekezett feltárni a rendszer gyengeségeit. A felmérés adatainak összesítésekor megállapították, hogy a szlovák egészségügyből hiányzó személyzet miatt bármikor veszélybe kerülhet az egészségügyi ellátás elérhetősége és minősége.

Az égető problémát Peter Visolajský, az orvosszakszervezet elnöke is elismeri. Elmondta, hogy a fővárosban található kórházak valamennyi osztálya nővérhiánnyal küzd, egyes osztályok csak 50 vagy 40 százalékos teljesítménnyel működnek. „Nincs elég nővér vagy hiányzik a tapasztalt orvos” – mondta. Visolajský szerint a helyzet annyira aggasztó, hogy őszre egyes osztályok teljesen nővér nélkül maradhatnak.

Az orvosszakszervezet a nővérkamarával együttműködve egy kampányt is indított „Ne kiabálj a nővérrel, írj a minisztériumnak!” elnevezéssel. Éppen az egészségügyi minisztériumba fut be az egészségügyi dolgozók éles bírálata. A tárca azonban számadatokra hivatkozik, jelezve, más országok is hasonló gondokkal küzdenek.

Ingrid Ludviková, az Európai Bizottság szlovákiai képviseletének szóvivője közölte, a szlovákiai orvosok száma ugyan közelít az uniós átlaghoz, de a nővérek száma az uniós átlag alatt van. A szlovák nővérkamara jelezte,

idén eddig már több mint 1300 nővér távozott a szlovák egészségügyből. Ez a szám magasabb, mint tavaly egész évben.

A szaktárca azt állítja, aktívan dolgozik a munkafeltételek javításán. Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivője úgy fogalmazott, a tárca a nővérek jogkörének bővítésével foglalkozó törvényjavaslaton dolgozik, hasonlóképpen a béremelésükön is.

A nővérkamara szerint az egészségügyi minisztérium mellett az oktatási minisztériumnak lenne a feladata, hogy a nővérnek készülő diákok számát megnövelje. Leszögezik, hogy növelni kellene az ápolói tanulmányokra fordított állami támogatásokat, mivel hiányszakmáról van szó.

Korábban már Igor Matovič kormánya is több pénzt ígért a nővéreknek. Tavasszal ugyanezt tette Eduard Heger miniszterelnök kabinetje is. Eszerint a nővérek bérének emelését tartalmaznia kéne a jövő évi állami költségvetésnek.

Nyitókép: Martin Barraud/Getty Images