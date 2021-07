Megindult Szlovákiában a járvány újabb hulláma

Több százan tüntettek csütörtök reggel Pozsonyban az elnöki palota előtt a járványügyi intézkedések ellen, valamint Zuzana Čaputová szlovák köztársasági elnök, a kormány és a parlament tagjai ellen. A demonstrálók elutasítják a Covid-19 elleni védőoltást és a tesztelést. Közben a reprodukciós ráta már harmadik hete meghaladja a kritikus 1-es értéket Szlovákiában. Az Egészségügyi Elemzések Intézete ezért közölte, hogy Szlovákiában elkezdődött a járvány harmadik hulláma.

A szlovák fővárosban összegyűlt tüntetők átverésnek tartják a világjárványt. Közölték, hogy általános sztrájkot hirdettek, a jogaik korlátozása és a nemzet irtása ellen tiltakoztak. Zuzana Čaputová köztársasági elnököt, a kormányt és a parlament tagjait bírálták. Negatívan nyilatkoztak a sajtóról és az újságírókról is. „Le a maszkkal, fel a fejjel!” – skandálták többször is a Grassalkovich-palota előtti téren.

Néhány tüntető nemzeti zászlót, vagy „A vakcina gyilkosság”, „Nem adjuk Szlovákiát!”, illetve „Apartheid” feliratú transzparenst tartott a magasba.

Elutasítják azt a rendelkezést, amely előírná, hogy a digitális Covid-kártyát vennék figyelembe az intézkedések meghozatalakor. A rendet több tucat rendőr felügyelte a helyszínen. A rendőrség közölte, hogy megtették a szükséges intézkedéseket. A csütörtöki már a második komolyabb demonstráció az oltásellenesek részéről. Múlt pénteken, a parlament épülete előtt tiltakoztak több százan a járványügyi intézkedések és a kormány intézkedései ellen.

Közben

a reprodukciós ráta már harmadik hete meghaladja a kritikus 1-es értéket az országban.

Martin Pavelka, az Egészségügyi Elemzések Intézetének epidemiológusa közölte, hogy Szlovákiában elkezdődött a járvány harmadik hulláma. „Ebben a hullámban a vírus új, Indiában azonosított delta variánsa fog dominálni, ez a variáns fertőzőbb, mint a korábbi változatok. Minden egyes ember találkozni fog ezzel a vírussal” – mondta Pavelka. A szakember hozzátette, hogy a delta variáns súlyosabb megbetegedést okoz már fiatalabbaknál is. A korábban az Egyesült Királyságban azonosított alfa változathoz képest a kórházi kezeléssel járó súlyos betegség kockázata nagyjából megduplázódott.

A szlovák egészségügyi minisztérium szerint járványtani tanulmányok eredményei támasztják alá, hogy a védőoltás a leghatékonyabb védekezés a delta variáns ellen, rendkívül fontos azonban, hogy a második oltást is beadják. A szaktárca megerősítette, hogy felkészült a koronavírus-járvány harmadik hullámára. „Az elmúlt két hétben regisztrált új fertőzöttek 76 százaléka még egyetlen védőoltást sem kapott. A kórházak készen állnak arra, hogy szükség esetén átalakítsák kapacitásaikat a Covid-betegek fogadására, a minisztérium pedig aktívan dolgozik a lakosság oltásán. Többféle lehetőség is van: a kórházakban lévő oltóközpontokban, a nagy kapacitású oltóközpontokban, egyes cégekben, a körzeti orvosi rendelőkben is lehet kérni az oltást, de mobil oltócsoportok is részt vesznek a munkában” – tájékoztatott Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivője. Hozzátette, dolgoznak a kontaktuskövetés, a szekvenálás és a szennyvízvizsgálat egyszerűsítésén is. Az egészségügyi minisztérium a gyógyszerkészleteket is ellenőrzi. „A Covid-19-ben szenvedő betegek terápiájához regisztrált és nem regisztrált gyógyszerek is rendelkezésre állnak” – jegyezte meg a szóvivő.

Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Darek Delmanowicz