Boris Johnson és az angolok a jövő héten már kerthelyiségben söröznek

A briteknél még azután is érvényben maradnak egyes covidellenes intézkedések, hogy az összes felnőtt lakosnak felajánlották a vakcinát - mondta el hétfőn Boris Johnson miniszterelnök. Beszédében viszont örömhírt is közölt a közösségi életre kiéhezett angliai lakosokkal: jövő hétfőn már együtt sörözhetnek a barátok-ismerősök a pubok kerthelyiségeiben. Sietett hozzátenni, hogy ő is a kocsma felé veszi az irányt.

Nyitnak a fodrászok is – akik közül egyesek a miniszterelnök borzas hajkoronájával reklámozták szolgáltatásaikat a lockdown előtt.

A nyitás módja viszont heves vitákra ad okot.

A brit kormány előzetes jelentése jóváhagyta a „covidútlevél” (az immunitási igazolvány) bevezetését –

azért, mert „nem akar jogtalanul beavatkozni abba, hogy egyes vállalkozások hogyan teszik biztonságossá helyiségeiket”.

A kabinet szerint a később nyitó színházakban és tömegrendezvényeken „ellenőrizhetik” a covid-státuszt, de a létfontosságú cikkeket áruló boltokban és a közlekedési eszközökön ez tilos lesz. A kormány „tovább vizsgálja a témával összefüggő jogegyenlőségi és etikai aggodalmakat” és aláhúzta: az igazolás az élet része marad, „amíg vissza nem szorul a pandémia”. A covidútlevél főpróbája lesz a májusi, FA Kupa futballdöntő.

Ahogy a lakóhelyüket és személyazonosságukat a villanyszámlával igazoló britek korábban élesen kikeltek a személyi igazolvány ötlete ellen, úgy mordultak fel most a jobb- és baloldalon egyaránt a privát szféráért aggódók. Johnson kemény összecsapásra készülhetett fel saját, konzervatív pártja többtucat parlamenti képviselőjével, akik szerint a vakcinaútlevél „diszkriminatív, kétsebességes” társadalmat hoz létre.

Közben

a brit kormány tudományos tanácsadótestülete, a SAGE modellje szerint a tervezett (szinte totális) júniusi nyitás nyomán a januári szintre ugorhat a coviddal kezelt kórházi betegek száma.

A kormányszakértők kellemetlen véleménye az, hogy bár a védőoltások visszaszorították a betegséget és a haláleseteket, még nem elegendőek ahhoz, hogy „egy nagy járvány nélkül” vissza lehessen térni a normális társadalmi érintkezéshez.

Pedig a hétfői adatok azt sugallják a lakosságnak, hogy egyre inkább javul a helyzet: egy hét alatt 44 százalékkal esett a halálozások, egyharmaddal a fertőzések és közel egynegyeddel a kórházba felvett betegek száma.

Erre mondta azt Johnson hétfőn, hogy „ha továbbra is jól mennek a dolgok, akkor sok ember számára legalább a normális élet látszata visszatér”. Viszont hozzátette: „Még eltart egy darabig. Döntéseinkben az adatokra kell hagyatkozni és követnünk kell a menetrendet. Ez a kivezető út”.

Chris Whitty angol tisztifőorvos vállalta magára a rossz zsaru szerepét és emlékeztetett: „nem meglepetés, hogy a covid még velünk van és nem fog varázsütésre eltűnni a következő hónapokban. Ne álltassuk magunkat: a közeljövőben még jelentős gondokat okoz majd nekünk”.

A brit kormány közben kiadott egy ajánlást a külföldi utazásokról is és ebben úgy fogalmazott: az emberek ne foglaljanak a nyárra külföldi utakat, „amíg nem válik világosabbá a kép”.

Nyitókép: MTI/AP/PA/Stefan Rousseau