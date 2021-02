Zombiórát is tartottak, hogy a koronavírusosok is szavazhassanak a katalóniai választásokon

Mindenki győztesnek mondja magát – például az egyedül a legtöbb támogatót felmutató szocialisták, de a szeparatista katalán erők befolyása nőtt meg a spanyolországi tartományban a most tartott regionális választások után.

Az elszakadáspárti katalán pártok történelmi mérföldkövet léptek át: a választásokon részt vevő szavazók több, mint fele támogatja őket. A részvételi arány ugyanakkor – a pandémiának is köszönhetően – igen alacsony, 53 százalék volt. 2017-ben ehhez képest jóval több szavazó jelent meg az urnáknál – a jogosultak 78 százaléka. Kommentátorok szerint az alacsony részvételi arány a jobban szervezett szeparatistáknak kedvezett.

A három kormánypárt a voksok 50,9 százalékát szerezte meg, és valószínűleg ennek nyomán fennmarad a függetlenségpárti koalíciós kormány.

„Szeretnék üzenni az európai hatóságoknak. Az eredmény világos – mondta szokatlan módon angolul Pere Aragones, a baloldali szeparatista ERC vezére. – mi, függetlenségpártiak a voksok több mint a felét szereztük meg. Eljött az idő, hogy tárgyaljunk önrendelkezési népszavazásunkról.” A szeparatista erők ezúttal olyan népszavazást akarnak, amelynek eredménye kötelező érvényű döntést jelent majd Katalónia státuszról.

Az ERC 33 helyet szerzett meg a 135-fős regionális parlamentben, ugyanannyit, mint a Spanyolország egységét fenntartani akaró és győztes szocialisták.

A két másik függetlenségért kampányoló párt közül,

a jobbközép Junts 32, míg a szélsőbal CUP kilenc helyet szerzett meg. Ez 74 mandátumot jelent, bár kérdéses, hogy a két nagyobb párt beveszi-e a koalícióba a szélsőbalos erőt.

Annak ellenére, hogy Katalóniában erősek az elszakadáspárti érzelmek, bejutott a katalán parlamentbe és jól szerepelt az ország egységéért kampányoló szélsőjobbos spanyol nacionalista Vox párt is, amely 11 helyett gyűjtött be. Ezzel megelőzte a spanyol politikai élet egyik vezető erejét, a konzervatív Néppártot.

A másik hagyományos erő, Pedro Sanchez miniszterelnök szocialista pártja 2017-ben még csak 17 mandátumot kaparintott meg Katalóniában, most viszont már 33-t. Elszakadáspártisága ellenére az ERC a spanyol országos parlamentben többször is a szocialistákkal szavazott, így előfordulhat, hogy továbbra is együttműködnek.

A választásokra különleges előkészületeket is tettek. Az úgynevezett „zombiórában”, amikor a pozitív Covid-tesztet produkáló vagy vélhetően fertőzött személyek járulhattak az urnákhoz, a választási biztosok teljes szkafanderre cserélték az maszkokat.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Enric Fontcuberta