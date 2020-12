Nagy a baj Szlovákiában – két nappal korábban kezdődik a kijárási tilalom

Már szombaton, december 19-én reggel 5 órától lesz érvényes Szlovákiában a kijárási tilalom – döntött róla a kormány. Ettől a naptól kezdve életbe lép a lockdown is, ami a boltok újbóli bezárásával jár.

Csak az alapvető szükségletek kielégítése szempontjából nélkülözhetetlen üzletek tarthatnak nyitva. A kijárási tilalom alól több kivétel is lesz, például a munkahelyre való utazás és az üzemanyag-vásárlás. El lehet majd menni a postára, bankba, illetve az internetes üzletek csomagátvételi pontjaira is. Engedélyezett a közeli, gondozásra szoruló személyhez való utazás. Koronavírustesztre is el lehet menni.

A kijárási tilalom idején nyitva lesznek a síközpontok és a templomok is, a regionális közegészségügyi hivataloktól függ majd, hogy hány ember vehet részt az istentiszteleteken. A síközpontok azért maradhatnak nyitva, mert a sízés szabadtéri, egyéni sport. A lezárás alatt viszont nem tarthatnak nyitva például a fodrászatok és a masszázsszalonok. A kormány a munkáltatóknak azt javasolja, hogy ha lehet, tegyék lehetővé az alkalmazottaknak az otthoni munkavégzést, mert ez is jelentősen korlátozza a vírus terjedését.

Marek Krajčí egészségügyi miniszter szerint

Szlovákiában a járványhelyzet rendkívül súlyos,

ezért felszólított mindenkit, hogy a kijárási tilalom alatt csak legfeljebb két háztartás tagjai találkozzanak egymással, egyfajta buborékot kialakítva. Az utazást nem fogják korlátozni, de az embereket arra kérik, fontolják meg, hogy elhagyják-e a lakhelyüket.

Igor Matovič kormányfő örül, hogy az összes koalíciós párt egyetértett az óvintézkedések szigorításával. Azt mondta, a helyzet rendkívül súlyos, és ezt továbbra is

annak a számlájára írja, hogy vereséget szenvedett.

Felidézte, hogy hónapokig arról beszélt: ha nem lesz tömeges tesztelés, lezárás fenyeget. Matovič a lockdownt kínlódásnak nevezte, de bízik benne, hogy utána felcsillan a remény sugara, a Covid-19 elleni oltás. „Ez nem az én megoldásom. Mindent elkövettem annak érdekében, hogy elkerüljük ezt a helyzetet” – fűzte hozzá a lezárásokra utalva.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a szerdai kormányülésen felkérte Richard Sulík gazdasági minisztert, hogy gyorsított eljárás keretében terjessze elő a közbeszerzésről szóló törvényt, amely rendkívüli helyzetekben lehetővé tenné antigén tesztek azonnali beszerzését. Elismételte, hogy

decemberre országos tesztelést tervezett, de nem volt elég teszt.

Bírálta Zuzana Čaputová államfőt is, amiért „elszabotálta” az országos tesztelést.

Miután a kormány bejelentette, hogy milyen feltételek mellett vezetik be a kijárási tilalmat és az lockdownt, Robert Fico exkormányfő a közösségi hálóra feltöltött üzenetében felszólította a kormányfőt, hogy mondjon le. „Ennek az országnak az lenne a legjobb, ha benyújtaná a lemondását. Kérem önt, dobja be a törölközőt. Ez lesz a legjobb karácsonyi ajándék az embereknek” – fogalmazott Fico, hozzátéve, hogy Igor Matovič nem áll készen a kormányfői funkció betöltésére, és nem képes kezelni a válsághelyzetet. A volt miniszterelnök szerint a társadalomban csak fokozódott a káosz, miután bejelentették a kijárási tilalom és a lockdown feltételeit.

Nyitókép: MTI/EPA/Reuters/Yves Herman