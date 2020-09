Kompkaranténba küldték a migránsokat Lampedusán

A pandémia miatt a hétvégén 800 embert vittek át egy kompra Lampedusa szigetéről, hogy így tehermentesítsék a túlzsúfolt helyi fogadóközpontot. A hatezer lakosú olasz sziget egyetlen elosztóközpontját eredetileg 192 ember befogadására tervezték, de a nyári rekord migrációs hullám nyomán több mint másfél ezer ember zsúfolódott itt össze – számolt be tudósításában az Al-Dzsazíra.

A migránsok egy része a szabad ég alá szorult, mások arra panaszkodtak, hogy gyakran nincs víz vagy áram, szerencse, ha jutott egy piszkos matrac, és ki kellett szöknünk, hogy élelmet vegyenek.

A nyáron

közel nyolcezer tunéziai érkezett az olasz partokra, hatszor többen, mint a tavalyi hasonló időszakban

Az migránsok megnövekedett száma, a túlterhelt befogadóközpontról szóló hírek, valamint az a tény, hogy az idén feleannyi turista érkezett a szigetre, közben feltüzelte a migrációellenes hangulatot. A múlt héten 370 ember érkezett egy halászhajón, előtte pedig 500-an kisebb csónakokon.

Mindez kiváltotta a korábban a migránsokat segítő helyi lakosok tiltakozását, Toto Martello polgármester pedig sztrájkkal fenyegetőzött, ha a kormány nem segít.

„Senki sem akarja fogadni őket. A Covid-19 miatt a média úgy állítja be, hogy a migránsok hozzák a vírust” – mondta Lampedusa polgármestere.

A tiltakozás szervezésébe bekapcsolódott az Északi Liga is. Augusztus végén Matteo Salvini volt belügyminiszter pártjának támogatói is megjelentek a kikötőben, és megpróbálták megakadályozni a tengerből kimentett emberek partra hozatalát. Salvini méltatta Szicília kormányzóját, aki a múlt hónapban bezáratta a szigeten az összes fogadóközpontot.

Guiseppe Conte miniszterelnök ezután ígérte meg, hogy három hajóval segítik a migránsok elszállítását.

Az olasz Nemzeti Egészségügyi Központ adatai szerint a fertőzés inkább a turistákra igaz: a körükben az emberek 25 százalékánál fedeznek fel fertőzést, a migránsok között eddig 3-5 százaléknál.

Az egyre több tunéziai érkezését az is tüzeli, hogy a koronavírus-pandémia és a világszerte bevezetett karanténok súlyos csapást mértek Tunézia gazdaságára. A két évvel ezelőtti adat szerint a turizmusból származó bevételek adják a GDP 16 százalékát. A visszaesés nyomán most a munkanélküliség lett 16 százalékos. Egyre több középosztálybeli tunéziai család is megpróbál bejutni Európába, hogy ott boldoguljon.

A tunéziaiakat azonban az olaszok gazdasági migránsnak tekintik,

és vagy repülőn hazaküldik őket, vagy kapnak 30 napot, hogy önként és saját pénzből térjenek haza. Az olasz kormány tárgyalásokat folytat Tunéziával arról, hogy sok embert, egyszerre, egy nagy hajón vinnének haza. Ez azonban feltüzelheti a kedélyeket Tunéziában – mondta egy olasz kormányilletékes.

A tömeges hazatoloncolás viszont népszerű reakciót válthatna ki az olasz választókból, akik így azt látnák, hogy a római kormány erélyesen fellép az illegális migrációval szemben – jegyzi meg a The Times.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Elio Desiderio