Megvan Szlovákia ismerős ellenfele a koronavírus mellé

Az afrikai sertéspestis már a Kassa környékén található erdőkben is felütötte a fejét. A város erdejében, a Csermely-völgyben néhány napja egy elpusztult fiatal vaddisznót találtak. Ezzel együtt 213-ra nőtt az igazolt fertőzések száma a vaddisznók esetében. A vadászok ezért a vaddisznók tömeges kilövésére készülnek, és arra kérik a lakosságot, hogy a lehetőségek szerint kerüljék az erdőket. Több járásban tilos letérni a kijelölt erdei ösvényekről, és a gombászást, valamint az erdei gyümölcsök beszerzését is megtiltották.

Jozef Bíreš, az Állami Állategészségügyi- és Élelmiszerbiztonsági Felügyelőség igazgatója nagyon súlyosnak ítélte meg a helyzetet. Az elrendelt szigorítások része, hogy

az elhullott tetemtől 15 kilométeres távolságban kijelölnek egy kört, amely kockázati övezetnek számít.

Ezen kívül fertőzött zónákat is kialakítanak, amelybe beletartozik a Kassai, a Rozsnyói, a Rimaszombati és a Losonci járás, ahol ugyanolyan óvintézkedéseket vezetnek be, mintha ott is találtak volna fertőzött állatot. A fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében jóval több vaddisznót lőnek ki, mint korábban. Míg a 2018–2019-es szezonban 60 ezer, a mostani, 2019–2020-as szezonban már több mint 75 ezer vaddisznót lőttek ki.

Jozef Bíreš arra figyelmeztetett, hogy a fertőzés ugyan az emberre nem veszélyes, de tudattalanul az

emberek is lehetnek a kór hordozói.

„Például úgy, hogy kerékpárral kimennek az erdőbe, és a biciklijük kerekén szétterjesztik a fertőzést. A vírus az elhullott vaddisznóban háromtól hat hónapig is elélhet” – tette hozzá Bíreš.

Ján Mičovský szakminiszter szerint a Kassa mellett nemrég talált tetem előrejelzi, hogy a helyzet drámai következményekkel járhat. Hozzátette, ez egy nagyon komoly fertőzés, amelynek hatósugara körülöleli Szlovákiát, ezért van ok az aggodalomra, ha a pestis az országhatáron kívülre is átterjed.

Az afrikai sertéspestis tavaly nyáron jelent meg Szlovákiában. Az első fertőzött állatokat a Tőketerebesi járásban található Örös település egyik háztáji tenyészetében találták, amelyeknél július 25-én mutatták ki a megbetegedést. Fertőzött házi sertést azonban azóta is csak tizenegyet találtak az országban, az utolsót tavaly augusztusban.

