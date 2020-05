Fitneszedzőblokád a pozsonyi autópályán

A megmozdulást az indokolta, hogy a kormány figyelmen kívül hagyja az ország 2300 edzőtermének a helyzetét, ezek a létesítmények mintegy 20 ezer főt foglalkoztatnak. Az edzőtermek tulajdonosai arra hívták fel a figyelmet, hogy sokan már csődközeli helyzetbe jutottak.

Az edzőterem-tulajdonosok az eredeti tervek szerint 380 autóval teljes blokád alá akarták helyezni a D1-es autópálya Zeleneč–Triblavina szakaszát, a rendőrökkel való egyeztetés után azonban kompromisszumos megoldást találtak, így a teljes útblokád nem valósult meg, a tiltakozók csupán lelassították a közúti forgalmat. Reggel fél héttől így is kilométeres dugók alakultak ki az érintett autópálya-szakaszon a főváros irányában.

Pavel Kiseľ, a Szlovákiai Edzőtermek Szövetségének képviseletében elmondta, a figyelemfelkeltő megmozdulás után leadják az edzőtermek megnyitásáért indított petíciójukat, melyet 11 ezer aláíró támogatott. Az edzőtermek tulajdonosai arra hívták fel a figyelmet, hogy sokan már csődközeli helyzetbe jutottak.

A koronavírus elleni intézkedések enyhítéséről döntő központi válságstáb továbbra is biztonsági kockázatot lát az edzőtermek megnyitásában. Igor Matovič kormányfő vasárnap este egy Facebook-bejegyzésben azt írta, ő soha nem volt ugyan konditeremben, és ezt nem is szégyelli, viszont hibának tartja. Ezután több pontban felvázolta, hogy az epidemiológusok, infektológusok és más szakemberek múlt hétfői tanácskozásán is téma volt az edzőtermi nyitás, és nagyjából fele-fele arányban oszlott meg azok száma, akik mellette, illetve ellene voltak.

Matovič leszögezte, hogy nem az útblokád, hanem a szakemberekből álló konzílium lesz az egyedüli, amely döntést hoz majd ezen a területen is. Éles hangnemben bírálta az útblokád kiötlőit. Azt írta: az útzár azt is eredményezi, hogy beterjeszt egy törvényt, mely alapján az ilyesmi bűncselekménynek lesz minősíthető, mint az már érvényes a civilizált országokban. „Senki nem gondolhatja ugyanis, hogy mások szabad mozgásának korlátozásával, ártatlan emberek túszul ejtésével büntetlenül előnyöket szerezhet” – fogalmazott Igor Matovič.

Hétfő reggel már békülékenyebb hangot ütött meg a miniszterelnök, és mivel a teljes útzár helyett csak a forgalomlassítás mellett döntöttek az elégedetlen edzőterem-tulajdonosok, ezért találkozóra hívta őket a kormányhivatalba. Erről szintén a Facebookon tájékoztatott. „Nagyon örülök, hogy az autópálya-blokád szervezőit végül sikerült jobb belátásra bírni, az eredeti tervüket nem valósították meg, és csak a forgalom lassításával tüntettek” – írta a kormányfő. Egyszersmind köszönetet mondott azért, hogy az edzőtermek tulajdonosai végül nem politizáltak át egy tisztán higiéniai jellegű problémát.

