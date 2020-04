Épp a felvidéki magyaroknak fájhat az új szlovák állampolgársági törvény

Az Igor Matovič által vasárnap bemutatott szlovák kormányprogram szeretné rendezni a kettős állampolgárság kérdését Szlovákiában. Azok a felvidéki magyarok viszont, akik érzelmi alapon kötődnek egy másik államhoz – Magyarországhoz –, és amiatt szeretnék felvenni a magyar állampolgárságot, az enyhítést követően sem tehetik meg büntetlenül, és elveszítik szlovák állampolgárságukat.

A szlovák kormány a magyar Országgyűlésnek a határon túli magyarok könnyített honosításáról 2010 májusában meghozott jogszabályára reagált a szlovák állampolgársági törvény módosításával, amely az eredeti állampolgárság elvesztésével sújtja azokat a szlovákiai polgárokat, akik felveszik egy másik ország állampolgárságát. A szlovák belügy tájékoztatása szerint

2020 első negyedévéig több mint 3200 embert fosztottak meg a szlovák útlevelétől

a törvény értelmében.

Ezen a törvényi rendelkezésen szeretne 10 év után változtatni a februári parlamenti választásokon győztes Igor Matovič miniszterelnök, aki a kormányprogram vasárnapi ismertetése során elmondta: „A kormány lehetővé teszi a hosszú ideje más ország területén élők számára, hogy felvegye annak állampolgárságát is anélkül, hogy elveszítené a szlovákot.” A kormány azon személyek helyzetével is foglalkozni fog, akik a jelenleg hatályos törvény alapján elveszítették a szlovák állampolgárságukat. Mégpedig oly módon, hogy a megszokott európai elvek alapján visszakapják szlovák állampolgárságukat, és egyben egyszerűbbé váljon a külföldön élő szlovákok számára is szlovák kettős állampolgárság megszerzése.

Egy sokak számára fontos kérdéssel viszont nem foglalkozik a kormányprogram:

mi lesz azokkal a felvidéki magyarokkal, akik a szülőföldjükön akarnak maradni,

és nem kívánnak elköltözni Szlovákiából Magyarországra, de már felvették, vagy tervezik, hogy felvegyék a magyar állampolgárságot. Mindezt érzelmi alapon, nemzeti kötődésből.

Az Új Szó napilap kommentárja szerint PR-szempontból talán jól hangzik az „enyhítés” szó, de teljesen figyelmen kívül hagyja a valós problémát. Megfeledkezik ugyanis arról, hogy Robert Fico exkormányfő 2010-es kettős állampolgárságot megtiltó törvénye célzottan a felvidéki magyarok ellen szólt. Ha most mindenki visszakapja a szlovák állampolgárságát, csak a Szlovákiában élő magyarok nem, akkor az új törvény csak sót hint a korábbi sebekre.

A szlovákiai magyar napilap két lehetőséget lát valószínűnek:

Az első, hogy Matovičék nem értik a probléma lényegét. Ez a jobbik eset, mert így – ha van bennük hajlandóság – még felfoghatják a magyar nézőpontot, és akár változtathatnak is a törvényen. Értik a problémát, csak nem akarják felkavarni az állóvizet, a magyarok száját pedig betömnék üres frázisokkal és látszatmegoldásokkal.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi