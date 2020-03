Kinyílik Kína a koronavírus-járvány után

Li Kecsiang Kína második számú vezetője és őt nevezték ki a kínai koronavírus operatív törzs vezetőjének.

Kína kezd fellélegezni a COVID-19-járvány okozta sokkból és fokozatosan feloldja a korlátozásokat.

Ezzel párhuzamosan egyre több figyelem irányul arra, hogy az epidémia kezdetén mennyire volt nyílt a hivatalos szervek kommunikációja és hogy vajon a helyzet gyorsabb el- és felismerése nyomán kialakult-e volna olyan súlyos helyzet az ország határain kívül, mint most?

Nyíltságot akar a kormányfő, de miért pont most?

Miközben Kínában napok óta nem történt hazai eredetű fertőzés – a most már csak pár tucatnyi esetet külföldről hozták be az országba – Li újfajta hozzáállást sürget.

„A nyíltság és átláthatóság azt jelenti: azonnal jelenteni kell egy új esetet, ahogy felfedezték. Nem szabad rejtegetni, nem szabad eltemetni a hírt”

– mondta az általa vezetett akciócsoport ülésén vezető kínai illetékeseknek.

Kommentátorok úgy értékelik a megjegyzéseket, hogy azok célja a közvélemény bizalmának helyreállítása és a külföldi bírálatok tompítása.

Feloldják az utazási tilalmakat

Szerdától a fertőzés korábbi epicentruma, a Vuhan várost körbeölelő Hupei tartományban feloldották az utazási korlátozásokat az egészséges személyek számára.

Magában Vuhanban április 8-án oldják fel a karantént.

Közben 5 ezer helyi lakos jelentkezett önkéntesnek a vakcina tesztelését végző, első lépcsős klinikai vizsgálatra. Kínai tudósok ötféle oltóanyaggal kísérleteznek, azt követően, hogy áprilisban lezárják a gyorsított ütemben folyó megelőző kutatásokat.

Kedden amikor már ötödik napja nem volt új fertőzés, Vuhan egy újabb esetet jelentett – a Központi Kórház egyik orvosa kapta el a vírust. Emiatt felmerült, hogy megfertőzhetett másokat.

Félnek, hogy az "import-esetek" újraindítják a járványt

Annak ellenére, hogy sok városban már az utcára mentek az emberek, Kínát még mindig aggasztja az esetleges „második hullám”.

Ezt már a Kínába érkezők – általában a más, fertőzöttebb helyről hazatérő diákok és dolgozók indíthatják be. Kedden a kínai hatóságok 474 „importált fertőzésről” számoltak be. Emiatt Peking, Sanghaj és más nagyvárosok szigorú karantént vezettek be a beutazók számára.

Hova sorolják a tünetmentes vírusgazdákat?

Vita folyik magáról a statisztikáról is. Kínában csak az számít megerősített esetnek, ha valaki tünetekkel rendelkezik vagy pozitív lett a tesztje. Az Egészségügyi Világszervezet szerint be kéne számítani a „laboratóriumi vizsgálatban megerősített fertőzötteket, függetlenül a klinikai tünetektől”.

Vu Cunju, a Kínai Járványügyi Központ vezetője azt mondta: az összes aszimptomatikus fertőzöttet megtalálták a megerősített esetek kapcsolatainak lekövetésekor. „Fogják terjeszteni a vírust? Nem, mert karanténba küldték őket” – mondta.

Nyitókép: MTI/AP/Jae C. Hong