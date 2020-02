Szlovákiai választások: már a "meccs" előtt látszik a győztes

Ha csak a Szlovákiában működő fogadóirodák szorzóira hagyatkoznak a választópolgárok a szombati parlamenti választások előtt, akkor azt láthatják, hogy nem a pártok támogatottsági listáját régóta vezető Smer nyeri a voksolást, hanem az ellenzéki Egyszerű Emberek és Független Személyiségek. A fogadóirodák a választások előtt két héttel közzétett közvélemény kutatások eredményeire hagyatkozva lőtték be a szorzókat, a kéthetes moratórium alatt ugyanis már ezeket az eredményeket nem közölhették a közvéleménykutatók.

A szorzók arra utalnak, hogy a szlovák ellenzék egyik leghangosabb alakja, az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek, vagyis az OĽaNO mozgalom vezetője, Igor Matovič lehet Szlovákia új miniszterelnöke. A korrupció elleni harcot és a Fico-rezsim megbuktatását a zászlajára kitűző ellenzéki erő nagyon erősen teljesített a kampány hajrájában,

Matovič pedig kijelentette, hogy szívesen lenne Szlovákia kormányfője, de hozzátette, hogy erről a szavazóknak kell dönteniük.

Hogy ez a forgatókönyv megvalósulhat, azt a fogadóirodák is egyre inkább valószínűsítik, melyek most csupán 1,2-es szorzót kínálnak azoknak, akik arra tippelnek, hogy Matovič lesz a kormányfő. Arra pedig, hogy bárki más, átlagban négyszeres pénzt fizetnek. Nemcsak a kormányfő személyére lehet azonban tippelni, hanem a pártok sorrendjére is.

A legnagyobb szlovákiai fogadóiroda szerint az OĽaNO választási győzelme a legvalószínűbb, annak pedig, hogy a Smer lesz a második helyezett, ugyancsak nagy esélyt adnak. Arra, hogy a voksolás során szerzett százalékok rangsorában a szélsőjobboldali ĽSNS-é lesz a harmadik hely az iroda 1,6-os szorzót kínál. Más pártoknál az erre vonatkozó szorzó rendre nagyobb. Arra például, hogy a harmadik helyre a PS/Spolu koalíció futna be, 2,2-es szorzót állapítottak meg, mivel ezt az eredményt valószínűtlenebbnek tarják.

A Híd és a Magyar Közösségi Összefogás bejutási esélyei már jóval alacsonyabbak.

A szlovákiai magyar választók szavazatai döntően e két párt között oszlanak meg, de vannak olyanok is, akik a szlovák pártok színeiben induló magyar jelöltek nevét karikázzák majd szombaton. Arra, hogy a két magyar párt nyolcadik vagy annál jobb helyen végez, az iroda 3-szoros pénzt fizet.

Nyitókép: MTI/TASR/Peter Kollár