Több hibát is észleltek a szlovák polcokra került magyar boroknál

A szlovák élelmiszer-felügyelet ellenőrei tavaly, a karácsonyt megelőző időszakban végeztek célzott ellenőrzést, amelynek során a szlovákiai boltok polcairól értékesített külföldi borokra fókuszáltak. A külföldön előállított és palackozott borokból mintát vettek, ezeket laboratóriumi környezetben vizsgálták.

Összesen 17 ellenőrzést hajtottak végre, amelynek során 73 mintát vettek az üzletláncokban forgalomba került borokból. A 73 mintavételből 31 bukott meg a vizsgálatok során. „Huszonöt esetben találtak súlyos hibát, a maradéknál pedig adminisztratív jellegű és egyéb, előírásba ütköző dolgokat észleltek.

Főleg az olasz, illetve a magyar borok emelkednek ki.

Színhibákat, illathibákat és egyéb ízhibákat vettek észre. Például dugóíz vagy egéríz jelentkezett ezeknél a boroknál, melyek nem voltak megfelelően lekezelve” – számolt be a vizsgálat eredményeiről Matusek István, borász.

Az ellenőrzés során kimutatott hiányosságokat a fogyasztók is érzékelik.

Matusek István sajnálatosnak tartja, hogy az üzletek polcain ilyen borok találhatók. Ugyanakkor hozzáfűzte, hogy

nem lehet általánosítani, mert kiváló magyar borok is kaphatók Szlovákiában, a rostán pedig általában az alacsony kategóriás borok akadtak fenn.

„Itt is érvényes az a régóta ismert közmondás, hogy olcsó húsnak híg a leve. Magyarországnak történelmi hagyománya a borászat, nagyon kiváló magyar borok is vannak, ezért nem lehet általánosságban azt mondani, hogy a magyar borok rossz minőségűek. Azok az üzletláncok, ahol az ellenőrzés folyt, meg fogják tenni az ellenlépéseket. Pozitív, hogy általában ilyenkor mindig a szlovák borászatokkal újítják meg a szerződéseiket, mert nagyobb biztonságban érzik magukat, ha szlovák termesztőtől vásárolják a bort” – fűzte hozzá a szlovákiai magyar borász, aki azt is elmondta, hogy Olaszországban és Magyarországon sem ritka, hogy egy-egy hektáron 20-30 tonna hozamot termelnek, míg Szlovákiában ez az arány 5,4 tonna körül mozog.

A szlovákiai Állami Állat-egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet tavaly nemcsak télen, hanem áprilisban is végzett egy hasonló vizsgálatot. A két tavalyi elemzést összevetve elmondható, hogy nagyon kis mértékben ugyan, de a minőségellenőrzések eredménye javuló tendenciát mutat. Az ellenőrzésen a legjobb eredményt a moldovai, a francia, a chilei, valamint az egyesült államokbeli borok érték el.

