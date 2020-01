Vallomások: azért kellett meghalnia a szlovák újságírónak, mert profi volt

A Specializált Büntetőbíróság bazini épületében zajló gyilkossági per ezúttal is óriási médiaérdeklődés mellett zajlott. Az ötödik tárgyalási nap azonban eltért a többitől, hiszen ezúttal nemcsak a sajtó képviselőinek fenntartott padsorokban, hanem a tanúk padján is újságírók jelentek meg.

„Ján Kuciak a modern oknyomozó újságírás kiemelkedő alakja volt. Tevékenységének köszönhetően a nyilvánosan hozzáférhető információ- és adathalmazban megtalálta az összefüggéseket” – mondta róla a bíróságon főnöke, az aktuality.sk portáltól.

„Kuciak tevékenysége a szervezett bűnözés leleplezésére irányult, s ezzel sokszor a rendőrség munkáját helyettesítette”

– fogalmazott Peter Bárdy. Ján Kuciak figyelme azért irányult Marián Kočnerre, mert ő volt a szerkesztőség legrátermettebb tagja, aki a gazdasági bűnözés leleplezésében élen járt” – tette hozzá a hírportál főszerkesztője.

Nemcsak Marian Kočner volt azonban az egyetlen, akinek kétes ügyeivel Ján Kuciak intenzíven foglalkozott. Felettesei főleg akkor lettek idegesek, amikor az olasz Vadala családról, a Bonul őrző-védő szolgálatról vagy a szintén kétes hírű Bödör családról kezdett írni. Igazából azonban akkor kezdtek el félni, amikor Marian Kočner felhívta, és megfenyegette őt. Nem sokkal korábban ugyanis Ján Kuciak egy sajtótájékoztatón bebizonyította, hogy képes megfejteni a jól leplezett gazdasági csalásait.

Az aktuality portál oknyomozó csoportjának vezetője, Marek Vagovič a bíróság előtt kijelentette, hogy szerinte

Marian Kočnernek nyomós oka volt megrendelni Ján Kuciak meggyilkolását.

A cikkei alapján ugyanis 2017-ben több bűnvádi eljárás indult, amelyek veszélyeztették Kočner addigi érinthetetlenségét és mintegy százmillió eurós üzleti érdekeltségét. Marek Vagovič ennek ellenére azt mondta, hogy Ján Kuciak nem volt elfogult Marian Kočnerrel szemben, és intenzíven érdeklődött más Smer-közeli oligarchák és tárcavezetők üzleti tevékenysége iránt is, legyen szó akár Ján Počiatek akkori pénzügy- vagy Robert Kaliňák belügyminiszterről.

A keddi tanúvallomásokat csak Szabó Tamás hallgatta végig a vádlottak padján, mert a másik három vádlott – köztük Kočner – kérte, hogy távollétükben folytatódjon a tárgyalás.

Nyitókép: MTI/TASR/Lukás Grinaj