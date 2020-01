Őrizetbe vette a rendőrség a volt szlovák főügyészt

Az egykori főügyészt gútori otthonában vették őrizetbe a hajnali órákban. Dobroslav Trnka ellen múlt év decemberében indult eljárás hivatali jogkörrel való visszaélés gyanúja miatt, melyet 2007 és 2014 között követett el. A gyanú szerint Trnka azzal követte el a hivatali visszaélést, hogy az említett időszakban köztisztviselőként nem teljesítette a büntető törvénykönyvből adódó kötelességét, és miután Marian Kočnertől hozzájutott a Gorilla-ügyben készült hanganyaghoz – mely bűncselekmények elkövetését veti fel –, elrejtette azt ahelyett, hogy átadta volna a bűnüldöző szerveknek. Ráadásul ezt vagyonszerzési szándékkal tette, és azért, hogy segítse azokat a személyeket, akik szerepelnek a hangfelvételen.

A volt főügyész és a Kuciak-gyilkossággal vádolt Marián Kočner viszonyáról több alkalommal is cikkezett a szlovák sajtó. Még tavaly került elő egy videófelvétel arról, hogy Kočner felszerelt egy videókamerát Trnka irodájában, aki ezután több beszélgetést is rögzíthetett. Ezek egyike 2010-ből származik. Trnka későbbi ügyészi funkcióját ezt követően függesztette fel Jaromír Čižnár jelenlegi főügyész. „A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség beavatkozása is bizonyítja, hogy ma nincs olyan védett személy az országban, akivel szemben a bűnüldöző szervek ne mernének fellépni, abban az esetben, ha bűncselekmény elkövetésének gyanújába keverednek” – üzente szóvivőjén keresztül Peter Pellegrini miniszterelnök.

Zuzana Čaputová köztársasági elnök Dobroslav Trnka letartóztatásának hírét a szlovák igazságszolgáltatás szempontjából nagy áttörésnek nevezte. „Szükséges, hogy kiderüljön az igazság ahhoz, hogy az igazságszoltatáson belül elinduljon a megtisztulási folyamat“ – jelentette ki az államfő.

Az ellenzéki Szabadság és Szolidaritás ugyancsak pozitívan fogadta a volt főügyész letartóztatásának hírét, ugyanakkor feltette a kérdést, hogy a rendőrség ezt miért nem tette meg korábban. Richard Sulík pártelnök megjegyezte, pártja már két hónappal ezelőtt figyelmeztetett, hogy Trnka befolyásolhatja a nyomozást. „A kérdés most az, ki mindenkinek kedvezett az az idő, amíg Dobroslav Trnka szabadlábon védekezhetett” – fogalmazott az ellenzéki pártvezető. Hozzátette, hogy Trnkát a markában tartotta a maffia, amely a Smer kormányzása alatt mindenhova kiterjesztette a csápjait, ezért rajta kívül másokat, például a volt a pénzügyminisztert, Ján Počiateket is felelősségre kellene vonni.

A Sme rodina párt is bizakodó. „Meglátjuk, hogy ez a kezdő lépés egyben az utolsó is volt-e, vagy valóban lesz folytatása az ügynek, mint ahogy azt a társadalom joggal elvárná” – áll a február végi választások után kormányváltásra készülő ellenzéki párt állásfoglalásában.

Nyitókép: Facebook/szlovák rendőrség