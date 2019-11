Magyarország a díszvendég a pozsonyi könyvvásáron

A könyves seregszemlén mintegy 10 ezer négyzetméteren 200 kiállító termékei közül vásárolhatnak a látogatók, akik soha nem látott mennyiségben válogathatnak a szlovák fordításban megjelent magyar könyvek között. A Bibliotékán ugyanis frekventált megjelenési lehetőséget kaptak a magyar szerzők művei. Petőfi Sándor és Balassi Bálint versei mellett Dragomán György, Nádas Péter, Hamvas Béla vagy Grendel Lajos írásai és regényei is megvásárolhatók szlovákul a magyar nemzeti standon.

Magyarország díszvendégségével sokéves hiányt pótolnak be a szervezők, mintegy viszonozva azt, hogy 2016-ban Szlovákia volt a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége.

Szlovákia legrangosabb könyvvásárának megnyitóján Menczer Tamás, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára kiemelte, hogy „a kultúra és az identitás megőrzésére való odafigyelés segíthet sikeresnek lenni európai uniós szinten is, ezért is fontosak a könyvek és a könyvvásárok.” Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a pozsonyi könyvvásárra időzítve több mint húsz magyar irodalmi mű szlovák fordítása készült el, és készül el a közeljövőben, ezek sorában a szlovákiai magyar irodalom is bemutatkozik szlovák nyelven. A cél, hogy a szépirodalom területén közelebb kerüljön egymáshoz a magyar és a szlovák nemzet.

Molnár Imre, a pozsonyi Magyar Intézet igazgatója fantasztikusnak nevezte a szlovák kiadók és műfordítók együttműködését a magyar szerzőkkel. „Aki ebben a szakmában él és mozog, mindenki beletette a maximumot abba, hogy sikeres legyen a bemutatkozás” – fogalmazott Molnár Imre. Az igazgató szerint a bemutatkozás csak kezdete a magyar szerzők és a szlovák olvasók közti kapcsolatnak. Közölte, még az idei évben további tíz szerző írásai jelennek majd meg szlovák fordításban.

A szlovák közönség érdeklődésének felkeltésében kiváló színészek és zenészek segédkeznek felolvasással, versénekléssel és koncertekkel. A pozsonyi Incheba kiállítóközpontban megrendezett Bibliotéka vasárnapig tart nyitva.