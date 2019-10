Újraszervezik magukat a felvidéki magyar művészek

A Szlovákiai Magyar Írók Társaságában (SZMÍT) a nyáron forrósodott fel a hangulat, amikor a Hodossy Gyula vezette írótársaságot sok alkotó elhagyta. A kilépők azzal érveltek, nem tudnak egyetérteni azzal az iránnyal, amerre a társaság halad. A tiltakozók szerint

a magyar kormány az elképzeléseinek megfelelő irodalomra fordít támogatást a hozzá közelálló szlovákiai magyar személyeken keresztül,

azokat pedig, akik nem értenek egyet a magyar kormányzat elképzeléseivel, mellékvágányra állítják. Ezeket a vádakat az érdekvédelmi szervezet elnöke tagadta.

A távozók nagy része új szakmai csoportosulásban gondolkodott, melynek most egyre láthatóbbak a körvonalai. A Bázis irodalmi és művészeti társaság már meg is alakult. A Bázis – Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesületet Nyitrán alapították, és olyan irodalmárok is csatlakoztak hozzá, akik a SZMÍT-ből már régebben kiléptek, illetve annak sosem voltak a tagjai.

Eddig közel ötvenen kérték a felvételüket. A szervezet háromféle tagságot is kínál. A rendes tagok mellett, tagjelölteket és pártoló tagságot is nyilvántartanak. Az egyesületnek nemcsak személyek, hanem művészeti társaságok is tagjai lehetnek.

Németh Zoltán irodalomtörténész, költő, a Bázis kommunikációért is felelős elnöke elmondta, az új szervezetnek olyan írók és művészek is tagjai lehetnek, akik nem Szlovákiában élnek. Közölte, nem kívánnak politikával foglalkozni, autonóm szakmai-művészeti szervezetként szeretnének működni.

„Nem hiszem, hogy ezt politikai lövészárkok mellett kell elképzelni. A működésünkkel tudunk majd ez ellen védekezni. Meg úgy, hogy

olyan pályázatokon fogunk csak részt venni, amelyekkel egyetértünk, amelyeknél nem látjuk azt, hogy politika meg ideológia áll mögötte”

– mondta a költő.

Németh Zoltán hozzátette, a Bázis mindenki előtt nyitva áll, aki a magyar irodalom szlovákiai jelenlétéhez hozzájárult. A szervezet céljait pedig úgy fogalmazta meg, hogy a magyar irodalom és művészet szlovákiai jelenlétét kívánják erősíteni.

Nyitókép: Pixabay.com