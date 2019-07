Nem túl acélos a kassai vasmű teljesítménye, két éven belül munkatársai ötödétől lesz kénytelen megválni. Az amerikai tulajdonban lévő óriásvállalat, Szlovákia egyik legnagyobb foglalkoztatója 2500 fő elbocsátása árán véli megőrizni versenyképességét. Pedig 2018-ban még 359 millió dolláros nyereséget termelt az üzem, amely csaknem 100 százalékos kapacitással működött. Aztán megváltozott a világgazdasági helyzet.

Az amerikai védővámok bevezetése után

az ázsiai acélgyártók átirányították termékeik egy részét az európai piacra, ezzel nagy nyomás alá helyezték az európai acélgyárakat.

A piaci helyzet romlását pedig megérezte a U.S. Steel kassai üzeme is, amely a csökkenő megrendeléseknek köszönhetően májusban négynapos munkahetet volt kénytelen bevezetni, a gyár pedig lejtmenetbe kapcsolt: júniusban az egyik kohót is leállították a három közül. Ekkor már sejteni lehetett, hogy elkerülhetetlen lesz a létszámleépítés.

A szakszervezetek jelenleg a vállalat vezetőségével tárgyalnak annak érdekében, hogy megakadályozzák az elbocsátásokat. Ezenkívül

egy petíciót is elindítottak, amelynek támogatói személyes kötelezettségvállalást kértek

azoknak a konkrét megoldásoknak a foganatosítása során, amelyek az acélipar megmentését segítik. "Ha az Európai Unió képviselői nem tesznek sürgős lépéseket annak érdekében, hogy Európában korrekt körülmények között lehessen vállalkozni, illetve hogy mindenki számára egyforma feltételek legyenek érvényesek, ezenkívül a szlovák kormány nem segít a versenyképességünk növelésében, hogy az acélipar megbirkózhasson az ezt sújtó kihívásokkal és akadályokkal, akkor a napjaink meg vannak számlálva” – olvasható a petíció szövegében. A kassai alkalmazottak petícióját a garamszentkereszti, a zólyombrézói és a korompai vasművek szakszervezete is támogatja.

Peter Pellegrini szlovák kormányfő a kialakult helyzetre reagálva közölte, készen áll arra, hogy Brüsszelben tárgyaljon az acélművek helyzetéről. Az elmúlt hetekben azonban több acélgyártó cégben is elbocsátásokról szóló hírek röppentek fel a sajtóban. Az EUROFER európai acélgyártók szövetsége szerint az acélipari krízis miatt jelenleg 2,6 millió közvetlen vagy közvetett munkahely van veszélyben.