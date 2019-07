Boris Johnson a busz alá vetette a nagykövetet

Vasárnap óta, amikor egy brit hétvégi lap publikálta Sir Kim Darroch washingtoni brit nagykövet titkos táviratait, amelyek szerint a Trump-kormányzat "alkalmatlan és ostoba", egyre jobban dagadt a botrány a diplomata körül.

A dühös Donald Trump elnök Twitter-tirádákkal reagált, amelyekben "nagyon hülyének" titulálta a követet és "butának" Theresa May távozó brit kormányfőt, amiért "nem hallgatott rá" és "elrontotta" a brexit tárgyalásokat.

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. július 9.

...handled. I told @theresa_may how to do that deal, but she went her own foolish way-was unable to get it done. A disaster! I don’t know the Ambassador but have been told he is a pompous fool. Tell him the USA now has the best Economy & Military anywhere in the World, by far... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. július 9.

Ezt még tetézte azzal, hogy gyakorlatilag légüres térbe zárta a diplomatát, akitől hivatalos eseményekre szóló meghívókat vontak vissza.

Közben a szigetországban megtartották a két brit kormányfőjelölt televíziós vitáját. Ebben az esélytelenebb

Jeremy Hunt külügyminiszter határozottan kiállt a brit követ mellett

és azt mondta: ha ő kerül kormányra, a diplomata Washingtonban marad.

Az esélyesebb Boris Johnson, aki ex-külügyminiszterként ismeri a diplomáciai szolgálat embereit, viszont sorozatosan kitérő válaszokat adott a követ jövőjéről és nem volt hajlandó bírálni a vele szimpatizáló Trumpot.

Ezt követte szerdán a sokkoló és szokatlan lépés:

Sir Kim Darroch nagykövet bejelentette: lemond posztjáról, mert nem tudja többé ellátni a munkáját. A hír annyira megrázta a brit diplomáciát, hogy a külügyminisztériumban állománygyűlést hívtak össze a dolgozók megnyugtatására.

Sir Alan Duncan külügyi államtitkár nem fogta vissza magát és Johnsont hibáztatva azt mondta: "Gyakorlatilag a busz elé vetette ezt a fantasztikus karrierdiplomatát, pusztán a saját érdekei miatt."

Simon McDonald, egy másik külügyi államtitkár hozzátette: "hirtelen veszélyben az az alap, amire a karrierünket építettük. Ez személyes tragédia a nagykövetnek."

A harag átharapózott a Konzervatív Pártra is,

ahol Johnson többségben lévő hívei arra készültek, hogy szavazatukkal a kormányfői pozícióba emelik a jelöltet. Sir Patrick McLoughlin képviselő szerint "rossz szájízt hagy, ha egy miniszterelnökjelölt nem áll ki egy keményen dolgozó közalkalmazott mellett, aki semmi rosszat nem tett és akit egy idegen kormány támad. A vezető megvédi a csapatát."

A követet korábban azzal vette védelmébe a kormány, hogy a munkáját végezte, amikor értékelést küldött haza a Trump-kormányzatról.

A brit külügy vizsgálatot indított a bizalmas jelentés kiszivárogtatója ellen, a miniszterelnökség pedig bevonhatja a rendőrséget.

Theresa May heteken belül távozó kormányfő azt a szokatlan lépést is fontolgatja, hogy Johnson valószínű kormányrakerülését megelőzve új nagykövetet nevez ki. May sajnálkozását fejezte ki a diplomata lemondása miatt. Az Európai Unióból kilépő britek számára

különösen rosszkor jött a transzatlanti-botrány.

Szükségük van az amerikai szövetséges jóindulatára egy gyorsan megkötendő kereskedelmi egyezményhez.

Nyitókép: MTI/EPA/ITV/Matt Frost