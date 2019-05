Budapestre kell jönniük ezentúl a briteknek az angol sztárséf olasz ételeiért - bajba került Jamie Oliver

A most 43 esztendős Jamie Olivert huszonéves korában kapta szárnyra a hírnév, amikor a híres londoni Carluccio étteremben tanult ifjú, merész elhatározással, 2008-ban önállósította magát. Éttermi hálózata fokozatosan 25 tagúra növekedett, ám az utóbbi években egyre kevesebbet nyújtott a minőség terén.

Korábban sorok kígyóztak, hogy asztalhoz jussanak, mára azonban veszélyes mértékben csökkent az immár túlnyomó részt olasz menüt kínáló vendéglők látogatottsága, a szakemberek szerint nem ok nélkül. Simon Mydlovski, ismert étteremszakértő például a csődeljárás megindításáról szóló hír hallatán azt mondta,

A sztárséf igyekezett túlélni a krízist, bezárta a leggyengébben működő éttermeit, 600 alkalmazottat elbocsájtott és saját vagyonából forintban kifejezve másfél milliárdot pumpált bele a megmaradt vendéglők működtetésébe, de ez sem használt. Hónapokig árulta az étteremláncot, eredménytelenül. Oliver egyébként nemrég tavaly azt nyilatkozta, hogy 2014. óta 90 millió fontot, vagyis 33,5 milliárd forintot bukott el a magánvagyonából.

A csődeljárás a hírek szerint nem érinti a Jamie Oliver nevét viselő külföldi éttermeket,

az Arab Emirátusoktól Oroszországig működőket, és a budapestit sem, ahol hazai cég működteti a Várban található vendéglőt, valamint a bulinegyedben lévői pizzériát, magyar és nemzetközi igények szerint. A londoni Piccadillyről és a Sohóból azonban várhatólag eltűnnek Jamie Oliver olasz éttermei.

A budapesti és bécsi Jamie Oliver éttermek üzemeltetőjének közleménye

Jamie Oliver ugyan bezárja angliai éttermeit, de a bezárások egyik nemzetközi éttermét, így a budapesti éttermeket sem érintik, azok továbbra is nyitva tartanak és a Jamie-től elvárt minőségben várják a vendégeket.

A Jamie Oliver éttermi üzletág tulajdonosi szerkezete eltérő a helyi angol és a nemzetközi piacon. Míg az Egyesült Királyságban található éttermeket direktben üzemeltette Jamie csapata, addig a nemzetközi éttermek franchise partnereken keresztül működnek, tapasztalt régiós partnerekkel. A Zsidai Csoport Jamie közép-európai franchise partnere és így tulajdonosa a budapesti és bécsi éttermeknek is.

A nemzetközi éttermek mindig profitábilisak voltak, most is azok és mintaként szolgálnak Jamie csoportján belül.

A Jamie Oliver Group CEO-ja megerősítette, hogy ugyan az angliai éttermeiket bezárják, de a nemzetközi piacban sok potenciált látnak, szeretnének nemzetközileg fejlődni, sokkal szorosabban együttműködni a partnerekkel és nagyon örülnek, hogy a franchise által külföldön sikeres az éttermi lánc.