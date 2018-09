A németek megágyaztak Erdogan berlini útjának

A német külügyminiszter kétnapos törökországi látogatásán tárgyalt az államfővel, a törvényhozás elnökével, valamint hivatali kollégájával, és Isztambulban felkereste az éppen 150 évvel ezelőtt alapított német iskolát. Heiko Maas látogatása jelentős mértékben hozzájárult a két állam között fagyossá vált légkör javításához.

A két ország közti kapcsolat javulását kiválóan jellemzi, hogy a német és a török külügyminiszter a tanácskozásokon egymást már csak keresztnevükön, Heikóként illetve Mevlütként szólították meg, igaz, erre bőven volt idejük, mert egy erős vihar hosszasan akadályozta annak a repülőgépnek a felszállását, amellyel együtt tették meg az utat Ankarából Isztambulba.

Heiko Maas a fővárosban kezdte látogatását, ahol tárgyalt Recep Tayyip Erdogan államfővel. Kilátásba helyezte a berlini kormány hatékony segítségét, ha újabb menekülthullám érkezne Törökországba, a szíriai felkelők utolsó fellegvárából, Idlibből, amely ellen a damaszkuszi kormány hadserege állítólag orosz és iráni támogatással nagyszabású offenzívára készül. Idlib a török határtól alig 30 kilométerre fekszik, és becslések szerint több millió ember szorult a térségbe.

A német külügyminiszter Ankarában találkozott jogvédőkkel is, miután az államfőnek és a külügyminiszternek is szóba hozta a két ország közti feszültséget kiváltó törökországi jogtiprást, amikor német állampolgárokat is bebörtönöztek.

Heiko Maas szemlátomást kerülte a nyilvánosság előtt Erdogan rendszerének bírálatát, így Isztambulban, a 150 évvel ezelőtt alapított német iskolában egyszerűen kitért a diákok arra vonatkozó kérdéseinek megválaszolása elől, hogy Törökországban valóban lábbal tiporják-e a demokráciát. A színfalak mögötti helyzetre azonban jól rávilágított Maas egy mondata, amely szerint nagyon sokat elérnénk azzal, ha a kapcsolatok Berlin és Ankara között olyan jók volnának, mint az isztambuli német iskolában.

A külügyminiszter látogatásával egyidőben Angela Merkel kancellár Berlinben egy tévéinterjúban a török fizetőeszköz, a líra árfolyamának tartós zuhanására és az ország aggasztó gazdasági helyzetére utalva hangsúlyozta, hogy Németországnak stratégiai érdeke Törökország kiegyensúlyozott gazdasági fejlődése.

Tény, hogy az Európai Unió és Ankara között kötött migrációs egyezmény igencsak fontos Berlin számára, mert az Európába irányuló illegális bevándorlóhullám feltartóztatása a célja. Heiko Maas törökországi útja után most komoly reményeket fűznek Erdogan elnök erre a hónapra tervezett berlini látogatásához.

