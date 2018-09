Nagy szabotázsakcióktól félnek Németországban

A cégeknek az eddiginél jóval nagyobb mértékben kell gondoskodniuk termékeik gyártási folyamatának védelméről – jelentette ki Berlinben Günter Krings, és közölte, hogy helyesen teszik, ha felkészülnek a kibertámadásokra.

A belügyminisztérium államtitkára kiváltképpen azokat a vállalatokat intette, amelyek új technológiák felhasználásával állítják elő gyártmányaikat.

Günter Krings azon a konferencián szólalt fel, amelyet minisztériuma a gazdasági élet vezetői számára hívott össze. Beszédet mondott az ország belbiztonságáért felelős alkotmányvédelmi hivatal elnöke is, és nyíltan megnevezte Kínát és Oroszországot mint a törvénytelen adathalászat kezdeményezőjét. Hans-Georg Maaßen azonban hozzáfűzte azt is, hogy

a kibertámadásoknak szabotázscéljuk is lehet, amely politikai feszültség idején akár hadviselési meggondolást is szolgálhat.

Utalt arra is, hogy külföldi beruházások mögött a modern technológia titkainak kifürkészése és a birtokba vett vállalat esetleges versenyképességének megtörése állhat.

A gyáriparosok országos szövetségének elnöke is fokozott óvatosságra intette a gazdasági élet felelőseit, és ennek érdekében síkra szállt annak érdekében, hogy kiváltképpen az új technológiákra épülő gyártási folyamatok esetében igyekezzenek meggátolni az adathalászatot. Dieter Kemp hangoztatta, hogy a Made in Germany, azaz német gyártmány felirattal kínált termékek iránt csak akkor remélhető a nemzetközi kereslet fennmaradása, ha ezeknek az áruknak az előállítását kellőképpen védelmezik külső behatolásokkal szemben. A jelek szerint ezt a célt is szolgálja majd a kibervédelmi innovációs ügynökség, amelynek megalapítását a múlt héten jelentette be a kormány.

