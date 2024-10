Szintet lépnek az androidos telefonok

Egy új technológiának köszönhetően a 2025-ös Android-telefonok minden eddiginél erősebbek lesznek, és a következő készülékek akár annyira fejlettek lehetnek, hogy már komolyabb laptopokat is leválthatnak - írja az express.co.uk beszámolója nyomán a vg.hu.

Számos Android-telefonban találhatók erős processzorok, amelyeket az amerikai Qualcomm technológiai vállalat gyárt. Ezek a Snapdragon márkanév alatt futnak, és nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az okostelefonok a legfontosabb eszközeinkké váljanak

a számítási teljesítmény,

a kameraképességek,

a jobb akkumulátor-élettartam,

és a játékélmény terén elért óriási fejlődés révén.

Nemrég jelentette be a Qualcomm a legújabb, Snapdragon 8 Elite mobil-processzorát. Ez a vállalat azon Oryon processzorára épül, amelyet eddig csak prémium kategóriás Windows 11-es laptopokba építettek be, és amelynek technológiája lehetővé teheti, hogy a következő generációs telefonok teljesítményükben már laptopokkal is versenyezhessenek.

A Qualcomm ígérete szerint az új processzor akár 45 százalékos előrelépést is jelenthet az elődjéhez képest,

továbbá 40 százalékos játékélmény-növekedést is. Ez azt jelenti, hogy a következő generációs csúcskategóriás Android telefonok képesek lehetnek olyan igényes mobiljátékokat futtatni, amelyeket korábban csak számítógépek tudtak.

Egyelőre még nem jelentettek be konkrét telefonokat, amikben a 8 Elite processzor lesz, ugyanakkor a Qualcomm megerősítette, hogy hamarosan Asus, OnePlus, RealMe, Samsung, Vivo és Xiaomi eszközökbe is bekerülhetnek, ezek között lehet a várható Samsung Galaxy S25 Ultra és a OnePlus 13 is.

A nem gamerek számára a 8 Elite gyorsabb böngészést és jobb mesterséges intelligencia-támogatást is hozhat, de a fotók minőségét is javíthatja – jobb minőségű 4K videókat lehet vele készíteni akár gyenge fényviszonyok között is –, valamint támogatja a Wi-Fi 7 sebességet.

Mindazonáltal a Qualcomm erős konkurenssel néz szembe az Apple A18 és A18 Pro processzoraiban, amelyek az iPhone 16 és iPhone 16 Pro készülékekben találhatók meg. Bár egyelőre az iPhone 16 nem aratott kasszasikert a hiányzó MI-funkciók miatt, kudarcnak egyáltalán nem nevezhető.