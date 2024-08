Ígéretes leletekre bukkantak Egyiptomban

A régészek most restaurálják és osztályozzák a leleteket, aranytárgyakat és ékszereket a kései korból, illetve a Ptolemaida-dinasztia idejéből - tette hozzá a turisztikai és régészeti minisztérium szóvivője.

A vályogtéglából épített sírokat egy egyiptomi régészcsapat fedezte fel júliusban a Damietta városban található Tell al-Deir nekropolisz területén.

A műkincsek között egy agyagedény is van, amelybe a Ptolemaida-dinasztia idejéből származó 38 bronzérmét rejtettek.

