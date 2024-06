Sikeresen megérkeztek a Nemzetközi Űrállomásra a NASA űrhajósai

A Boeing Starliner űrkapszulájával dokkoló Suni Williamst és Butch Wilmore-t nagy örömmel fogadta az ISS hétfős legénysége - derült ki az amerikai űrhivatal által közzétett videóból.

A Starliner először vitt magával legénységet az űrbe. A misszió irányítói elmondták, hogy az úton néhány kisebb technikai probléma merült fel: héliumszivárgást és hajtóműhibát is észleltek. A kapszulának csak a második próbálkozásra sikerült csatlakoznia az űrállomáshoz.

A Boeing űrhajója szerdán indult útnak a floridai Cape Canaveral űrkikötőből.

LIVE: Watch as a crewed @BoeingSpace #Starliner spacecraft docks to the @Space_Station for the first time. Docking is targeted for 12:15pm ET (1615 UTC), followed by welcoming remarks from @NASA_Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams. https://t.co/pe60X0VKjA