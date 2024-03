Nem teljes az öröm, de így is nagy sikert könyvelt el a SpaceX és Elon Musk - videó

Elon Musk cége, a SpaceX a texasi bázisáról csütörtökön, magyar idő szerint fél három előtt sikeresen fellőtte gigantikus Starship rakétáját. Ez volt a harmadik indítási kísérlet: 2023 novemberben a 120 méter magas jármű négy perccel a felszállás után felrobbant, korábban pedig technikai problémák miatt megszakadt az indítási művelet.

Az újrahasználhatónak tervezett Starship, melynek azt a feladatot szánták, hogy embert juttasson a Marsra, a sikeres fellövés után a Föld közelében haladt, közel 26 ezer km/órás sebességgel. A SpaceX közölte, hogy a Super Heavy első fokozat mind a 33 Raptor-hajtóműve működött, és a pályára állítást biztosító hat hajtómű is sikeresen végrehajtotta feladatát.

Itt láthatók a kilövés pillanatai, a hajtóművek egyik beindítása az űrben egy forduláshoz, a legalsó videón pedig a közvetítés nézhető vissza.

"Elérte a Starsip a keringési sebességet! Gratulálunk a SpaceX csapatának!" - írta "féltávnál" Elon Musk az X közösségi oldalon. A tulajdonos a hírek szerint évi kétmilliárd dollárt költ a Starship-projektre, amelyben persze támogatja a NASA (az amerikai űrkutatási hivatal) is, egyebek mellett azért, mert az amerikaiak a Holdra való emberküldést (Artemis-projekt) is a Starshippel oldanák meg 2026-ban.

A csütörtöki repülés idején monitorozták a rakéta viselkedését, sikerrel tesztelték a rakodóajtó kinyitását és becsukását, illetve üzemanyagot szivattyúztak át a rakéta egyik tartályából a másikba, előzetes próbájaként annak, hogy később majd a rakéták egymást tudják megtankolni az űrben.

A teszt végén a Starship elkezdett veszíteni magasságából, ám a hajtómű-újragyújtási kísérlet nem sikerült úgy, ahogy szerették volna (nem mindegyik indult be), márpedig ezeknek kellett volna a rakétát az Indiai-óceánban lévő landolási pontra irányítania.

Ezután, nagyjából 50 percet követően megszakadt az adatszolgáltatás, miközben a légkörön áthaladt a Föld felé hatalmas sebességgel tartó rakéta, és a Starshipet "elveszítették". A SpaceX magyar idő szerint fél négy magasságában jelentette be, hogy a rakéta a visszatérés során darabokra tört az Indiai-óceán felett, megsemmisülésével lakott területeket nem érintve.

Dan Huot SpaceX-szóvivő közölte: természetesen ahogy a repülés többi adatát is kielemzik, úgy a hajtóművek újraindításának hibáját is tüzetesen meg fogják vizsgálni.

Az űrcég azonban így is sokkal messzebbre jutott ezzel a kísérlettel, mint a két korábbival, és értékes adatokhoz jutott a további fejlesztéshez.

Happy birthday to @SpaceX! What a day!



HUGE congratulations to the entire team for this incredible day: clean count (glad the shrimpers could get out in the nick of time!), liftoff, hot staging, Super Heavy boost back and coast (and likely a couple engines making mainstage… pic.twitter.com/D3YUPIgKNH