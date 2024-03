Sikeresen dokkolt a Dragon a Nemzetközi Űrállomáson – videó

A három amerikai asztronautából és egy orosz kozmonautából álló csapatot az ISS jelenlegi legénysége fogadta az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) által megosztott felvételek szerint.

#Crew8 docking confirmed! Hatch opening is expected at 4:13am ET (0913 UTC). Watch as three first time fliers and one veteran astronaut arrive at the @Space_Station. pic.twitter.com/oVa9719ri8