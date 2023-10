Izgalmas bejelentést tett a NASA egy kisbolygóról

A NASA bemutatta az aszteroidamintát, amely szeptemberben érkezett a Földre. A NASA Osiris-Rex űrszondája három évvel ezelőtt gyűjtötte be a mintákat a Bennu kisbolygóról, majd visszatérve egy kapszulába zárva dobta le a mintákat a Földre, miközben elhaladt mellettünk.

A houstoni Johnson Űrközpontban tartott bemutatón tudósok és az amerikai űrhivatal (NASA) vezetői vettek részt.

Here they are. These bits of ancient space rock may hold clues to how the rocky planets—including our own—formed. Scientists worldwide will study the #OSIRISREx sample for generations to come to get answers on where we come from. pic.twitter.com/2yN2cs36gQ