Fontos teszt előtt áll a SpaceX: a Mars-misszió a tét

A Starship a Super Heavynek nevezett rakéta tetején várja, hogy akár már a jövő héten megkíséreljék kilövését. Musk szerint az első kísérletnek mindössze 50 százalékos esélye van a sikerre, de 80 százalékos biztonsággal állítja, hogy az év végéig képesek lesznek Föld körüli pályára állítani - írja a Sky News.

Ez a SpaceX eddigi legerősebb rakétarendszere. A Super Heavy hordozórakéta 33 hajtóművel van felszerelve, egy februári próba alkalmával képes volt elegendő energiát termelni ahhoz, hogy pályára tudja állítani a Starshipet. A jövő hétre tervezett tesztben ugyanakkor a teljes rakétarendszert tennék már próbára.

A rakétarendszer második szintje, az asztonautákat a jövőben szállító űrhajó elindítását tervezik ekkorra. A terv az, hogy a Starship Föld körüli pályára áll, majd visszalép a légkörbe és Hawaii környékén ereszkedne az óceánra. A Super Heavy hordozórakéta eközben a kilövőhely közelében kísérel meg leszállni.

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) által közzétett közlemény szerint

a kísérleti indítást húsvét hétfőn hajthatják végre,

a tartalék időpontok között pedig kedd és szerda szerepel. A teszt feltétele a kilövési engedély kiadása, ami a repülést felügyelő hatóság közlése szerint még nem történt meg.

Don’t be fooled by the date… Ship 24 is indeed at the Launch Pad!



-@NASASpaceflight pic.twitter.com/bvPo23ZMGw — Nic Ansuini (@NicAnsuini) April 1, 2023