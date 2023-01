Vita a koronavírus elleni emlékeztető oltásról: évente kell, vagy mégsem?

Hétfőn tette az ügynökség közzé az évenkénti emlékeztető oltásról szóló javaslatát a legfrissebb variánsokat megcélzó oltóanyaggal. Ez a megközelítés hasonló az évente felkínált "hagyományos" influenza elleni oltás gyakorlatához - írja az NBC News.

Az FDA tanácsadó bizottsága csütörtökön azonban kételyeket fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy a legtöbb felnőtt és gyermek esetében ezt a gyakorlatot kellene alkalmazni. Ők úgy vélik, még mindig túl sok kérdés a megválaszolatlan kérdés a vírussal kapcsolatosan.

A Covid nem olyan, mint az influenza

Az influenzával ellentétben, amely a téli hónapokban terjed igazán, a koronavírus terjedése kiszámíthatatlan, folyamatosan új változatok jelennek meg, nincs könnyen megérthető szezonális mintázat. A találkozón többször is kimondták: a Covid nem olyan, mint az influenza.

"Nem tudjuk, mi fog történni, most nehéz lenne kimondani, hogy évenkénti oltásra van szükség" - mondta Eric Rubin, a New England Journal of Medicine főszerkesztője.

A kételyek hátterében áll, hogy

a vírus évente többször is mutálódhat,

hogy virulensebbé vagy veszélyesebbé váljon - de az is lehet, hogy nem tesz így.

Túl sok még a kérdőjel

"Lehet, hogy éves oltásra van szükség, de az is lehet, hogy nem. Erre még korai választ adni" - mondta Cody Meissner, a Tufts University School of Medicine gyermekorvosa. "

Mások azzal kapcsolatban vetettek fel aggályokat, hogy nem tudják, pontosan milyen szintű védelmet alakíthatnak ki az évente adott vakcinák:

talán jobb lenne, ha megvárnák, míg hatékonyabb oltásfajta készül.

A találkozón a National Institutes of Health (NIH) prezentációjában beszéltek a koronavírus elleni oltások következő generációjáról is, amely széles körű védelmet nyújt a vírus ismert és egyelőre ismeretlen törzseivel szemben is. Ezekre az oltásfajták ugyanakkor még sokat kell várnunk. A jelenleg Amerikában használatos Pfizer és Moderna vakcinák súlyos megbetegedést kiküszöbölő hatása hónapokig, vagy akár évekig megmarad, a megfertőződés elleni védelem szinte pár hónap után csökkenni kezd.

Pamela McInnes, a NIH egykori igazgatója szerint ennél szélesebb körű védelemre van szükség.

A bivalens oltás használatában egyetértettek

Az eredeti javaslat szerint júniusban dőlt volna el, mely törzsre fejlesszék ki a következő szezonra szóló oltást: egyesek azt fűzték hozzá, jobban örülnének, ha erről évente több megbeszélés szólna. Egy esetlegesen megjelenő, veszélyes új variáns esetén erre egyébként is sor kerülne.

Az is kérdésként merült fel, hogy az őszi vakcinázás lenne-e az emberek egyelten lehetősége évente az oltás felvételére. Abban ugyanakkor mindenki egyetértett, hogy a jövőben nemcsak az emlékeztető oltások, hanem az első adag oltások esetében is a kétkomponensű,

a BA.4 és BA.5 ellen kifejlesztett oltást kellene használni.

Az FDA meghallgatja a tanács véleményét, elfogadni ugyanakkor nem köteles azt, bár legtöbbször ezt teszi.

