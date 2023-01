A vizeletből szagolja ki a daganatos megbetegedéseket ez az állat

A hangyák képesek ilyen meglepő módon azonosítani, kinek a szervezetében alakult ki daganatos megbetegedés: az ezzel kapcsolatos kutatást a Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences című szaklapban mutatták be.

"A hangyák biodetektorokként használhatók az egészséges és daganatos emberek megkülönböztetésére. Könnyen idomíthatók, gyorsan tanulnak, nagyon hatékonyak és nem drága a tartásuk" – fogalmazott Patrizia d'Ettorre professzor, a párizsi Sorbonne Egyetem kutatója, a jelenlegi kutatás vezetője.

A professzor már korábban is foglalkozott a rákbetegség és a hangyák különleges képességének kapcsolatával: akkor

laboratóriumi körülmények között bizonyította be, hogy a hangyák ki tudják szagolni a daganatos sejteket

A mostani kutatásban 70 rabszolgahangyát tett ki daganatos, illetve egészséges egerektől származó vizeletnek. Három alkalom után a hangyák képessé váltak megkülönböztetni, hogy a vizelet tumorral rendelkező vagy egészséges példánytól származik. A jelenség hátterében a hangyák rendkívül érzékeny szaglószerv-rendszere állhat a kutatók szerint.

"Megtanítottuk őket, hogy egy adott szagot – a rákot – egy jutalomhoz társítsanak, ők pedig nagyon kevés próbálkozás után megtanulták az asszociációt. Kimutattuk, hogy a hangyák képesek megkülönböztetni az egészséges egerek vizeletét a daganatos egerek vizeletétől – ez valósabb helyzet, mint tenyésztett rákos sejtek kiszagolása. Meglepett minket, hogy milyen hatékonya és megbízhatóan dolgoztak" – mondta el d'Ettorre az eredményekről.

A kutatás következő lépése az lesz, hogy

emberi vizelettel is elvégzik a kísérletet.

Kutyáknak korábbi kutatásokban már sikerült kiszagolniuk emberi vizeletből is a daganatos betegség meglétét. Vannak olyan műszerek is, amelyek képesek vizeletmintából kimutatni a rákot – az emberi orr azonban nem érzi meg a daganat jelenlétét a vizeletből.

