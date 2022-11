Itt a cseppkalkulátor – hihetetlen mennyiségű víz megy otthon veszendőbe

A US Geological Survey készített egy online kalkulátort, ami néhány adat megadása után megmondja mennyi vizet pazarolunk el a csöpögő csappal, csapokkal. Egy átlagos amerikai háztartás tízezer gallon vizet veszít évente, ami átszámítva nagyjából harmincnyolcezer liternek felel meg – írja az Origo.

Egy háztartásban két dolog okozhat jelentős vízveszteséget, egyik közismerten a csöpögő csap, a másik pedig – kertes házakra jellemző inkább – az elfagyott vízóra miatt keletkező szivárgás.

A csöpögő csapoknál maradva havi, heti szinten is jelentős mennyiségekről beszélhetünk. Ha legkisebb egységnek a WC-tartályt vesszük, és 5-8 literrel számolunk, az amerikai példából kiindulva naponta legalább tizenhét öblítés jönne ki a feleslegesen elpazarolt vízből, ha pedig a kádat nézzük, akkor öt-tíz nap alatt megtelne az elcsöpögtetett vízzel.

A fürdőszoba az okosmegoldások terepe is lehet, a legnagyobb átalakításoktól kezdve (fürdőkád helyett zuhanytálca) az energiatakarékos csaptelep felszerelésén át a víztakarékos csapszűrőkig.

A vízveszteség okát azonban nem mindig lakáson, házon belül kell keresni. Éves szinten akár tízezer vízóra is meghibásodhat azért, mert a háztulajdonosok nem gondoskodtak a megfelelő fagyvédelemről, emiatt az óra megsérül, a víz pedig szivárog. A csöpögéssel ellentétben erre már utalhat az is, ha a vízóra lassan bár, de akkor is forog, ha semmilyen csap nincs nyitva és a mosógépet sem használjuk.

