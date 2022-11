Ha nem hagynak neki más választást, Elon Musk saját mobillal állhat elő

Meglepő kommentet írt a Twitteren a közösségi platform újdonsült tulajdonosa, Elon Musk. Egy felvetésre reagálva azt közölte, hogy ha úgy alakul, kész saját okostelefont fejleszteni és belépni a piacra.

Elon Musk telefonterveit az mozgatja, hogy az elmúlt időszak fejleményeit látva egyre többen rebesgetik, hogy a Google és az Apple törölheti az alkalmazáslistájából a Twittert – jegyzi meg a VG hozzátéve: ez egyáltalán nem hivatalos, csupán folyosói pletyka, mindenesetre fő okként a laza moderálási elveket jelölték meg az iparági források.

„Remélem, hogy nem így lesz, de ha nincs más választásom, készítek egy másik telefont” – idézi Musk kommentjét a Gizmodo. A lap emlékeztetett rá, hogy mind az Apple, mind a Google rendelkezik olyan irányelvekkel, amik megtiltják, hogy olyan alkalmazásokat kínáljon fel, amiken gyűlöletkeltő vagy diszkriminatív tartalmak futnak.

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022