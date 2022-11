Évekig nem láthatunk majd olyasmit az égen, mint most

Johannes Kepler munkássága óta ismert, hogy a bolygók ellipszis alakú, vagyis kissé tojásdad pályán keringenek. Leginkább a Mars pályája tér el a kör alaktól, és néha igen közel kerül a Naphoz, néha pedig jóval távolabb (a távolságokat itt százmillió kilométerekben kell érteni). Amikor a Földdel találkozik, akkor sem mindegy, hogy a pályájának napközeli vagy naptávoli pontján van-e épp – mondta az InfoRádióban Szabó Olivér Norton bemutató csillagász, a Svábhegyi Csillagvizsgáló munkatársa.

A Mars nagyjából másfélszer messzebb kering, mint a Föld, és ezért a két égitest közelsége nagyon ingadozhat, mintegy 60 és 100 millió kilométer között.

Idén december 1-jén 84 millió kilométerre lesz tőlünk a Mars, ami nemcsak 2022-ben, hanem az egész évtizedben is a legközelebbinek számít.

Ugyanis ahogyan telnek majd az évek, mindig egy olyan ponton látjuk majd Földhöz közelinek a Marsot, amikor a naptól távol van, tehát emiatt tőlünk is távolabb lesz. Legközelebb 2031-ben lesz ennyire közel, akkor lehet majd ennyire fényesnek látni, mint most – mondta a szakember. (A bolygókat ugyanúgy fényesebbnek látjuk, ha közelebb vannak, mint ahogy egy felkapcsolt elemlámpát is fényesebbnek látunk hozzánk közelebb, mint a messzeségben.)

Ezekben a hetekben szabad szemmel is szép, feltűnő jelenség a Mars a tiszta éjszakai égbolton, sokkal fényesebb és látványosabb, mint máskor.

Ha megnéznénk, akkor a két fényes, éjjel látható égitest közül a narancssárgást keressük, ugyanis a másik fényes pont a fehéres-sárgás színben pompázó Jupiter

– segítette az eligazodást Szabó Olivér Norton.

A Mars közelsége miatt ráadásul most már kisebb távcsővel is több részletet fel lehet fedezni. Érdemes azonban ilyenkor lehetőség szerint a nagyobb, 10-15 centiméteres távcsöveket elővenni, mert azon keresztül nagyobbnak, részletesebbnek látható a Mars felszíne.

Akinek nincsen otthon távcsöve, vagy szeretne igazán nagy műszerekkel Marsot nézni, annak jó választás lehet a Svábhegyi Csillagvizsgáló felkeresése, ahol az éjszakai programok főszereplője egész novemberben és decemberben a Mars. Ebben a létesítményben vannak az ország legnagyobb, látogatók számára elérhető távcsövei, derült estéken azokkal mutatják be a vörös bolygót.

Nyitókép: NASA/JPL-Caltech