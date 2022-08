Sharkcano - Nem akármiket lövellt ki a csendes-óceáni tűzhányó

Ausztrália északkeleti partjaitól nagyjából kétezer kilométerre fekszik a Salamon-szigetek, aminek közepén található a Kavachi vulkán. Ez a Csendes-óceán délnyugati részének egyik legaktívabb víz alatti vulkánja, ami 1939 óta folyamatosan gőzt és hamut okád. Emellett arról is ismert, hogy alkalmanként ideiglenes szigeteket hoz létre, amiket aztán az óceán elmos – írja a 24.hu, idézve a SlashGear.

Mint olvasható, a Kavachi nagyjából 30 kilométerre található egy olyan tektonikus aktivitás rendelkező területtől, ahol a kőzetlemezek egymásnak ütköznek (szubdukciós zóna), ám sokáig nem igazán foglalkoztak a ritka víz alatti vulkánnal. Aztán 2022 májusban a NASA Landsat-9 műholdjának fedélzetén lévő Operational Land Imager-2 műhold fotókat rögzített a kitöréséről. A fotókat megvizsgálva a kutatók valami egészen dologra lettek figyelmesek:

a hamu mellett cápákat és kisebb halakat is kilőtt a vulkán.

? You’ve heard of sharknado, now get ready for sharkcano.



The Kavachi Volcano in the Solomon Islands is home to two species of sharks. It’s also one of the most active submarine volcanoes in the Pacific, seen here erupting underwater by #Landsat 9.https://t.co/OoQU5hGWXQ pic.twitter.com/vEdRypzlgi — NASA Goddard (@NASAGoddard) May 22, 2022