Jön a Windows nagy frissítése több új funkcióval

A Microsoft szeptember 20-án tervezi kiadni a Windows 11 következő nagy frissítését, a 22H2-es verziót – írja a The Verge alapján a hvg.hu.

A Microsoft már hónapok óta teszteli a 22H2-t, amely számos új fejlesztést tartalmaz. A frissítés része például a Start menüben megjelenő alkalmazásmappa, de új érintéses gesztusok, illetve animációk is jönnek. Ezeken felül egy Live Captions nevű funkció is érkezik, amely a siket és nagyothallók számára lesz hasznos: a rendszer automatikusan feliratozza majd a hanganyagokat. A 22H2 újítása egy másik, hasonló eszköz is, amely lehetővé teszi, hogy az emberek hangparancsok segítségével vezéreljék a számítógépüket.

A frissítésként köszönhetően a Feladatkezelő (Task Manager) is megújul: a felület új sötét módot és sokkal jobb elrendezést kap.

